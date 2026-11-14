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祭出敬老卡1.5萬點、生育補助5萬！最後2分鐘飆語速唸完政見

高雄市長選舉公辦政見發表會今（14）日登場，民進黨候選人賴瑞隆在第一輪發言中主打「一個機場、三個中心、產業六支箭」，並端出敬老卡提高至1.5萬點、生育補助5萬元等滿滿社福牛肉！由於準備資料太過豐富，賴瑞隆最後2分鐘不得不開啟「快轉模式」加速唸完，呼籲市民支持他順利接棒，帶領高雄邁向下一個黃金十年。賴瑞隆首先從產業經濟切入，具體說明「一個機場、三個中心、產業六支箭」的藍圖內容，包括爭取打造24小時運作的國際機場，推動設立「AI算力暨應用服務中心」、「半導體先進製程封測中心」及「國家高階人才中心」，並成立產業升級基金，配合中央8年1,000億元的產業發展計畫，全面帶動傳統產業升級與高科技發展，同時深化農漁業冷鏈外銷並擴大觀光經濟產值。在市政延續與中央合作層面，賴瑞隆不斷強調將全力延續陳其邁的施政成果，他與國民黨對手柯志恩在政見會上不約而同表態將持續推動「半導體S廊道」計畫。賴瑞隆進一步表示，未來他將攜手中央執政的總統賴清德緊密合作，培育更多具備國際競爭力的人才，致力讓高雄成為金融服務業重鎮，並讓傳統產業成功轉型、農漁業更具競爭力，使這座海洋首都躍升為全台最強的海洋產業鏈。在市民最關心的生活福利與社福政策部分，賴瑞隆也端出多項加碼利多，包括將敬老卡點數提高至每年1萬5,000點、生育補助提升至5萬元、0至6歲育兒津貼每月再加碼1,000元，並提供每年60小時延托券、擴大公托量能與租屋補助，同時持續興建社會住宅及強化青年就業支持，全力減輕年輕世代的生活壓力；此外，他也承諾推動雙語教育預算倍增、落實小班教學與教師減壓，並發展「演唱會經濟3.0」、扶植在地文化創作與38個行政區深度旅遊，推動「一區一運動中心」，打造「孩子有希望、青年有舞台、長輩有照顧」的幸福高雄。身為勞工子弟的賴瑞隆在談及勞動政策時感性強調，城市產業進步的同時更要照顧基層勞工，未來他將積極爭取勞工退休金提撥率從6%提升至9%，並全面強化職業安全防護、勞工培力及友善職場環境；同時持續投入治水工程、推進滯洪池與相關防洪設施建設，讓高雄成為更安全宜居的城市。有趣的是，由於準備的政見資料實在太過豐富，賴瑞隆在發言最後2分鐘眼見時間逼近，不得不大幅加快語速「開啟倍速模式」，才順利將所有政見內容完整宣讀完畢。他在結語時再次強調，高雄的成長是一棒接一棒累積而來，前人用「一生懸命」的精神熱愛家園、努力促成城市轉變，才造就今日進步又驕傲的高雄，呼籲市民「選對的人、走對的路」，支持他接棒延續高雄下一個黃金10年。