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前同事木村拓哉、木村拓哉都在台灣 風間俊介謝謝粉絲選擇他

見面會聊好聊滿 粉絲日文一流嚇到風間俊介

日本男星風間俊介今（14）日在台灣舉辦首次海外粉絲見面會，沒想到同一天，前經紀公司大前輩木村拓哉，以及曾與他組成Four Tops、有著30年交情的山下智久，也都在台灣開唱，3位昔日傑尼斯男星難得同時登台，讓風間俊介忍不住笑說，木村拓哉和山下智久的演出一定非常華麗，但自己走的路線完全不同，「就是瘋狂跟大家聊天！」果然整場見面會幾乎聊滿2小時，不只應粉絲要求重現多年未跳的〈玻璃少年〉舞蹈，還驚喜公開日劇《40歲以前想達成的10件事》電影版花絮，連劇中搭檔庄司浩平都特別錄製影片送上驚喜，最後更親自握手送走每一位粉絲，寵粉程度完全不輸另外兩位男神。今天的台灣特別熱鬧，前經紀公司的前輩木村拓哉，曾一同組團Four Tops、有著30年交情的山下智久也都同時在台舉辦演唱會。對於這樣的巧合，風間俊介也覺得有趣，他笑說相信木村拓哉和山下智久一定會帶來非常精彩、非常華麗的演出，「大家選擇我我很開心，這些選擇我的粉絲，我會帶給各位與眾不同的體驗，會讓大家特別開心。」而他自己風格不同：「就是瘋狂跟大家聊天。」期望為來參加的粉絲帶來與以往完全不同的體驗，並感到開心。這次是風間俊介第四次來台灣：「我非常喜歡台灣，從以前網路還不發達的時期就收到過台灣粉絲的信，覺得很開心，所以在收到活動邀約的時候，我就心想一定要來！」不過他有點不好意思表示，雖然很希望可以直接用中文跟大家聊天，但最近忙著拍戲，無暇練習，只能放棄說中文的念頭；因為自己這次來不及學中文，所以一回想起以前收到台灣粉絲都特地用日文寫信給他，覺得特別感動。見面會一開始，熱愛搭飛機的風間俊介以「機長」的身分歡迎粉絲到來，為了要用最直接的方式與粉絲交流，風間俊準備了電腦，當背後大螢幕出現翻譯軟體頁面，並透過電腦語音翻譯他的話時，全場粉絲哄堂大笑，沒想到風間俊介一講完話，台下粉絲竟然可以立刻回應，台灣粉絲的日語能力讓風間俊介大吃一驚，乾脆放棄電腦，直接徵求粉絲幫忙翻譯。整場見面會，風間俊介從內容規畫、周邊商品到現場活動都用盡心思，他親手繪製T恤上的珍珠奶茶插圖、特地拍攝新照片製作成立牌，在現場更是與粉絲們熱情聊天了2小時。寵粉的他還盡力滿足粉絲的願望，有人說喜歡風間俊介至少20年了，很希望可以看到他跳〈玻璃少年〉，在全場的歡呼及齊聲合唱中，風間俊介秀出了多年未展現的舞技；有人想看風間俊介的眼鏡，他就從後台拿出自己私人的眼鏡戴给大家看。還有人很喜歡去年播出的日劇《40歲以前想達成的10件事》，風間俊介除了感謝她的支持，也宣布了這部日劇電影版將上映的好消息；更為現場粉絲謀福利，播出電影版前導短片和為了今天活動特別剪輯出來的拍攝花絮。隨後螢幕上竟出現了戲中「另一半」庄司浩平的驚喜影片，庄司浩平透露在拍攝電影期間，風間俊介邀約他一起去游泳，這個充滿熱血國中生感的「約會」讓庄司浩平啼笑皆非，但還是借了泳褲赴約。一向只是盡全力把眼前工作做到盡善盡美的風間俊介，很開心海外的粉絲能透過他努力完成的作品認識到他，進而促成了這次的海外初出差。他非常感謝粉絲的到來，大家一起聊了很久的天，並成為了好朋友，風間俊介笑說：「我非常喜歡台灣，未來我希望不管是個人的旅行或是工作，都可以有更多的機會來到台灣，也希望台灣的粉絲能夠持續的喜歡我。」而這個成功的第一次海外初出差經驗，讓他有信心之後可以與大家一起到更多地方。最後他也為這難得的第一次開放了前所未有的攝影時間，並親自握手歡送每位粉絲離場，讓參與的粉絲帶著滿滿的幸福回家。