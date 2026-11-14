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現場宣布突破5萬人！盧秀燕：風雨算什麼

細數大巨蛋建設 盧秀燕肯定蔣萬安執行力

九合一大選倒數14天，台北市長蔣萬安今（14）日下午舉辦「安心大遊行」，儘管台北午後降下大雨，仍有大批支持者冒雨走上街頭，最終在台北市政府前廣場集結。活動接近下午5時，主持人、國民黨立委洪孟楷宣布，根據行政單位及警方回報，現場參與人數正式突破5萬人。台中市長盧秀燕也在雨中致詞，高喊「風雨算什麼」，強調蔣萬安這場選舉歷經各種攻擊與挑戰，呼籲支持者展現勇氣，守護自己的城市。蔣萬安今日舉辦「安心大遊行」，分為南、北兩路出發，最終於台北市政府前會師。雖然活動過程中雨勢不斷，仍有大批支持者穿著雨衣、撐傘參與。盧秀燕登台致詞時表示，這場選舉蔣萬安經歷如同「槍林彈雨」般的打擊，包括抹黑、挑釁及杯葛，甚至面對執政黨的各種資源攻勢，因此眼前的風雨根本不算什麼。盧秀燕批評，民進黨擁有豐沛的執政資源，蔣萬安卻必須面對各種攻擊，但她認為，這些挑戰正是在考驗支持者是否足夠勇敢、堅毅，以及有多熱愛台北。她強調，台北市250萬市民就像一家人，蔣萬安的施政理念，就是希望讓這個大家庭變得更好、更進步、更繁榮。盧秀燕也提到，自己稍早帶領遊行隊伍經過台北大巨蛋，這項建設歷經前市長郝龍斌、柯文哲等人任期，直到蔣萬安任內完成。她表示，儘管過程中遭遇民進黨杯葛，但蔣萬安仍堅持讓大巨蛋完工，讓市民能夠進場為棒球賽事吶喊、欣賞演唱會。盧秀燕認為，大巨蛋順利完工，正代表蔣萬安具有施政、建設及執行能力。她也呼籲支持者，不要因為擔心政治立場遭到攻擊而不敢表態，強調「自己的城市要自己保護」。盧秀燕致詞結束後，主持人洪孟楷隨即宣布，根據行政單位及警方回報，今日「安心大遊行」參與人數正式突破5萬人，現場響起歡呼聲。