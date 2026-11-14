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台北市長蔣萬安今（14）日下午舉辦「安心大遊行」活動，呼籲支持者勇敢站出來；不過，由於活動時間恰巧碰上「公辦政見發表會」，蔣萬安走到半路時，趕緊換上深藍色西裝、條紋領帶，前往政見發表會現場。蔣萬安在會中對市民喊話，表示台北的改變是一場現在進行式，但絕對不是操弄仇恨、製造對立與撕裂彼此的舞台，也不是少數人空想與口號的政治實驗室；他強調自己對於台北的愛不曾改變，下一個4年，所承諾的每一項政策也都會一步一腳印地實現。蔣萬安一開場就表明，首場政見發表會從市民日常生活角度出發，回顧過去四年台北市如何努力減輕大家的生活負擔，讓生活更安全、便利、宜居且幸福，並向大家說明未來4年如何在既有的基礎之上，繼續提升市民的生活品質。第二場政見發表會，蔣萬安則透露將從城市整體發展的角度，說明台北未來的願景。蔣萬安強調，台北是一座充滿機會的城市，台北的改變是一場現在進行式，邀請所有市民朋友一同加入這趟旅程，一起真切地感受生活的進步。但他指出，台北絕對不是操弄仇恨的地方，不是製造對立、撕裂彼此的舞台，更絕對不是少數人空想與口號的政治實驗室，「選舉只是一時的喧囂，但是我們對於臺北的愛永遠不曾改變，對臺北的建設投入與付出從來沒有捷徑，也都是用汗水和心血累積而成的。」「我承諾的我都做到，我是說到做到的蔣萬安」，他表示，4年前他向市民提出了許多承諾，一步一步把這些承諾化為具體行動，從交通、居住、教育、文化、托育等不同領域著手，照顧婦幼、青年、長輩、公教人員及勞工朋友的需求，努力讓市民在生活中的每一份負擔都能得到更多支持。最後，他也再度喊話，11月28日，自己要再次呼籲所有的市民朋友，拜託大家堅定地站出來，支持5號蔣萬安，讓台北市的進步繼續安可。