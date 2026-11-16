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【唐綺陽星座運勢週報11/16-11/22】本週火星衝刺，避免急躁與刀火燙傷。木星停滯，集結活動熱絡、群眾效應擴大，凸顯出娛樂慶典氛圍，藝文類及教育領域受到關注。太陽進射手，教育、海外事務及理念目標等相關議題討論度升溫。日天對分，意想不到的對手出現，為既有思路帶來新刺激，展開新方向的可能。重要星象：火星衝刺、木星停滯、太陽進射手、日天對分十二星座個別影響金牛：事業上要相信直覺，感情把話說開見轉機巨蟹：適合從事幕後工作，感情想躲起來靜一下獅子：事業卡關再多觀望，感情要多點付出讓步水瓶：工作應放寬心解心結，感情別逃避多溝通牡羊：工作別只看到缺點，感情要有信心更努力天秤：事業上請拿出動力，感情要更主動去爭取天蠍：工作當配角也不錯，感情放下執著能好轉雙魚：事業合作比獨鬥好，感情有流動開心甜蜜雙子：工作好運貴人圍繞，感情桃花爆棚機會多處女：事業交流多受重任，感情優缺點同步發揮射手：事業能開啟新方案，感情傾心於更高標準魔羯：事業面臨交接轉型，感情適合彌補與求和