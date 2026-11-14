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▲高雄親子樂園區迎來3個巨型怪獸裝置（圖／高雄市文化局提供）

▲高雄親子樂園區迎來3個巨型怪獸裝置，圖為《飛向自由的怪獸》。（圖／高雄市文化局提供）

新北歡樂耶誕城迎來「奇幻之旅．童趣嘉年華」 明日YOYO家族卡通明星壓軸

▲新北耶誕城今明兩天迎來「奇幻之旅．童趣嘉年華」，明日將有YOYO家族卡通明星同樂會擔任壓軸演出。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「奇幻之旅．童趣嘉年華」吸引大小朋友於舞台前駐足，明日將有YOYO家族卡通明星同樂會擔任壓軸演出。（圖／新北市觀旅局提供）

高雄市文化局宣布，高雄親子遊樂園區有「怪獸大軍入侵」，園內設置期間限定大型藝術裝置，邀請知名藝術家將舊台鐵高雄機廠老工業建築，華麗轉化為巨型萌獸基地，包含《哈毛獸》、《追逐流星的怪獸》、《飛向自由的怪獸》共3件吸睛度爆表的巨型藝術裝置，將一路展出到2027年2月15日。高雄市文化局提到，本次高雄親子遊樂園區邀請藝術家王振瑋、徐至宏，為園區量身打造全新作品，帶來3件充滿童趣與想像力的大型藝術裝置，陪伴大小朋友展開奇幻冒險！藝術家王振瑋的《哈毛獸》，作品以既有工業建築為身體，將原本冰冷厚重的廠房立面，轉化為一隻巨大而親近的毛茸茸巨大怪獸。藝術家徐至宏則帶來《追逐流星的怪獸》與《飛向自由的怪獸》，一隻開心追逐夜空中的流星，一隻展開雙翅迎向自由天際，讓想像力跟著怪獸一起飛翔！裝置藝術即日起展出，到2027年2月15日止。2026新北歡樂耶誕城本周末則是迎來「奇幻之旅．童趣嘉年華」！集結魔術、馬戲、特技、音樂、兒童劇團及人偶見面會等多元節目，打造充滿驚喜與歡笑的親子舞臺。今（14）日由細菌哥哥帶來「腹語魔術秀」揭開序幕，接續由禮物盒劇團演出「快樂歷險記」，以及天馬戲團創作劇團帶來「冠軍小丑鬧耶誕」。明（15）日節目同樣豐富多元，將由從兆群表演團隊的「神奇舞臺魔術秀」率先開場，接著宇藝造型舞團以「雪精靈」主題，呈現純白夢幻的舞蹈演出，天創娛樂則帶來「小丑的彩色寶藏箱」。後續還有由特技空間演出「幻光馬戲秀Aurora日光冒險版」，展現結合馬戲特技與空中藝術的沉浸式演出。午後由折翼天使樂團攜手板信商銀帶來溫馨公益音樂演出，接續安排禮物盒劇團「最棒的禮物」，還有藝鑫奇幻劇團充滿溫暖氛圍的「耶誕故事屋」演出，以及魔術師飯糰「魔幻耶誕時光」。傍晚還有歡樂雜耍秀、好想兔人偶見面會以及耶誕魔法馬戲表演輪番演出，最後由YOYO家族卡通明星同樂會陪伴大小朋友一起完成美好的奇幻之旅。