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微軟（Microsoft）全球大當機在14日已經修復，不過大當機持續了超過24小時，這段期間內微軟服務無法正常運作，甚至造成「囚犯有錢繳保釋金卻出不了獄」的詭異局面。美國科羅拉多州阿拉帕霍郡看守所（Arapahoe County Detention Facility）表示，由於該機構高度依賴Outlook電子郵件通知來核實線上保釋金入帳狀態，系統癱瘓導致獄方無法確認款項，受刑人恐被迫滯留獄中，除非家屬親自到場繳納現金。綜合媒體報導，阿拉帕霍郡看守所在聲明中表示，正常情況下，工作人員需依靠接收電子郵件通知來處理線上繳納的保釋金；但在微軟當機期間，系統無法接收任何相關信件。因此，任何急需為在押人員辦理交保以求立即獲釋的家屬或親友，在Outlook服務完全恢復正常前，只能選擇「親自前往看守所現場繳費」，否則就只能耐心等待系統修復，獄方最後為此造成的不便致歉。然而因「微軟當機導致監獄無法放人」的詭異狀況隨即在社群網路上引發熱議，大批網友調侃表示，「想像一下，你被逮捕後打電話叫人來保釋，對方也付了錢...結果微軟Outlook跳出來說：不，你哪兒也去不了」。另一名網友直呼離譜，「只因為微軟搞不定他們的爛攤子，你就得在監獄裡多蹲一天？」還有許多人對獄方的數位化管理流程提出質疑，難以置信整個交保系統竟完全仰賴電子郵件通知。更有網友諷刺地說，「這算是被微軟綁架的人質嗎？」、「微軟就是所有人的監獄」。眼看風波炎上，阿拉帕霍郡看守所14日在微軟恢復正常後再度發表聲明表示，當機期間內共有4位受刑人受到影響，但他們的家屬親友最後都選擇親自到場繳納保釋金，所有人繳錢後均在科羅拉多州規定的6小時期限內獲釋，最終並沒有因為微軟當機受到延誤。