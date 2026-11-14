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蜂蜜檸檬哥驚喜現身！改編經典歌曲、喊「給我五號」

大推免費營養午餐、鮮奶政策 笑喊「班班有蜂蜜檸檬」

自稱「真洋流」隔空酸沈伯洋 再拋「川流」新哏

台北市長蔣萬安今（14）日下午舉辦「安心台北 有你有我」大遊行，儘管天公不作美，仍有大批支持者冒雨參與，而競選團隊先前預告的「神秘嘉賓」也終於揭曉，竟是2018年參選台北市長、因大力推廣蜂蜜檸檬水而爆紅的「蜂蜜檸檬哥」吳蕚洋。他一登台便獻唱經典歌曲《愛江山更愛美人》，還將歌詞改成「東邊我的萬安，西邊黃河流」，更幽默自稱才是「真洋流」，隔空調侃民進黨台北市長候選人沈伯洋的「洋流祭」。蔣萬安今日舉辦「安心大遊行」，南北兩路隊伍最終在台北市政府前會師，主舞台下午3時起展開暖場活動，其中最受矚目的神秘嘉賓，就是曾在2018年台北市長選舉中，因推廣蜂蜜檸檬水而受到關注的吳蕚洋。吳蕚洋一登台便笑說，「沒有人知道我叫什麼名字，但你要說蜂蜜檸檬，你就知道是誰。」他感嘆距離上次參選市長已經過了8年，當年還是國中生、高中生的年輕人，如今應該都已經有投票權，呼籲大家把握投票機會。吳蕚洋接著細數「誠懇、正直、勇敢、善良、做事積極、講話算話、萬里挑一、安定人心」等特質，詢問現場支持者符合這些條件的是誰？台下隨即高喊「蔣萬安」，他則幽默回應，「那是你們說的，我沒有說！」接著連喊「給我五號，其餘免談！Give me five！」炒熱現場氣氛。吳蕚洋也談到蔣萬安的施政表現，認為蔣萬安相當重視市民健康，尤其是免費營養午餐及「生生喝鮮奶」政策，讓他印象深刻。他表示，從小注重健康，長大後就比較不容易生病，進而減輕健保財務負擔。不過，話鋒一轉，吳蕚洋又拿自己的招牌「蜂蜜檸檬」開玩笑，表示如果自己是台北市長，除了喝鮮奶，還會推動「班班有蜂蜜檸檬」，更向蔣萬安喊話，「蔣萬安市長不要有壓力，沒關係，可以期待。」最有趣的是，吳蕚洋也拿近日沈伯洋陣營舉辦的「洋流祭」大作文章。他笑說，最近經常聽到有人討論「洋流」，讓他嚇了一跳，「我又沒有要選舉，怎麼有人在鼓吹洋流？」後來才發現「此流非彼流」，因為自己的名字叫吳蕚洋，才是真正的「洋流」。吳蕚洋隨後模仿起網路流行的「廢話文學」，笑稱「沒有任何困難是困難的」，還分享所謂的股市發財祕訣，「只要每天投資股市賺2萬塊，一個月就可以賺40萬」，接著自己補上一句「很困難」，又說「聽君一席話，如聽一席話」、「沒有辦法就是最好的辦法」，藉此調侃對手陣營的「洋流」。最後，吳蕚洋強調，自己這個「真洋流」平常不會這樣說話，並稱國民黨的特質是誠懇、實在、用心做事，更將沈伯洋陣營的「洋流」與國民黨新北市長候選人李四川的名字結合，笑稱「相對於洋裡洋氣的洋流，國民黨這邊就是用不休息的川流」。