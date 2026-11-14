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▲「好好饗宴」邁入第二年，今（14）日在台西漁村風味餐廳舉辦第5場餐會，邀請慢飛孩子、家長、照顧者與志工同桌用餐，為孩子慶生，（圖／主辦單位提供）

台灣社福聯盟長期推動「好好團＋」，主要是串聯企業與社福團體，實踐「一個好企業＋一個好社福＝好好團＋」合作理念。其中團公益行動之一的「好好饗宴」，今年邁入第二年，今（14）日在台西漁村風味餐廳舉辦第5場餐會，邀請慢飛孩子、家長、照顧者與志工同桌用餐，為孩子慶生，也讓平日忙於照顧家人的照顧者有機會坐下來，好好吃一頓飯。台灣社福聯盟以「團公益、團扶植、團惜福、團永續」為四大推動方向，聯盟長戴志鴻表示，餐會由「好好團＋」成員陳美吟老師、黃琪惠老師、林雅櫻老師、詹怡玲老師及志工媽媽們共同發起，初衷是讓平時少有機會慶生的孩子，也能有一場自己的生日聚會，在生日歌聲與祝福中，感受到自己被記得、被珍惜。餐會費用與場地由菡耘管理顧問工作室、磐誠工程顧問公司及台西漁村風味餐廳創辦人共同全額贊助，法布甜則提供禮盒。聯盟也把對照顧者的支持延伸到餐會之外，透過「照顧者喘息日計畫」邀請旅宿及觀光業者每月捐出一天的住宿、遊憩或體驗資源，讓長期照顧家人的民眾有機會休息與交流。聯盟平時也透過公益市集展售慢飛孩子的文創商品，並媒合企業協助社福團體開發商品、改善包裝及拓展銷售管道。社福聯盟邀請更多企業與民眾加入「好好團＋」，運用各自的專業、資源與時間，成為支持社福的「神隊友」。從陪孩子過生日，到支持社福團體、提供照顧者喘息機會，讓每一份善意化為持續的行動，團彼此扶持的力量。這份由一頓飯開始的溫暖，也將繼續傳遞。第六場「好好饗宴」即將在牛耳藝術度假村暖心登場！平日樂善好施的黃碩基總裁，也是台灣社福聯盟的重要成員，此次主動接棒舉辦餐會，串聯南投縣觀光協會、大埔里觀光協會及在地企業的資源與心意，共同支持在地公益，讓地方的力量成為社福家庭溫暖的依靠。牛耳藝術度假村也是社福聯盟第七個「好好園區」合作夥伴，響應「照顧者喘息日計劃」，捐出平日一天的住宿資源，讓照顧者免費入住。對總是把家人放在前面的照顧者而言，能暫時放下忙碌，在綠意與藝術環繞的環境裡歇一歇、睡個好覺，就是一份貼心的支持。