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高雄市長候選人賴瑞隆今（14）日出席公辦政見發表會，以「十年幕僚、十年市府、十年國會」的完整歷練，細數參與高雄轉型的成果，並提出「大南方計畫」，從產業、交通、教育文化到市民幸福，擘劃高雄未來黃金十年。他強調，高雄的進步得來不易，將延續城市發展成果，帶領高雄持續向前，開創高雄的未來。呼籲高雄人選對的人、走對的路。首先，賴瑞隆先向全體市民致意。一代又一代的高雄人團結選出了優秀的市長，讓城市不斷蛻變轉型，高雄今日的驕傲來自市民。他進一步表示，十年市府、十年國會歷練，自己一路參與高雄轉型，以實際政績奠定城市長遠發展。談及產業願景，賴瑞隆以「三大中心、產業六支箭」為核心，推動AI算力暨應用服務中心、半導體先進製程封測中心、國家校際人才中心，並設立產業升級基金，配合中央八年一千億的計畫，帶動傳產升級、科技發展、深化農漁業外銷、冷鏈，並發展觀光經濟。交通方面，賴瑞隆提出完整的海陸空交通建設藍圖，加速捷運紅線北延岡山路竹、南延林園、橘線東延，以及黃線、紫線、藍線、青線等軌道建設；同步推進國道七號、高屏二快、台61線、台39線、台86線、台88線及台27甲線延伸國道十號等重大道路工程，完善區域交通串聯。海空建設方面，推動高雄港轉型升級、小港機場新航廈，並長期評估二十四小時營運的海上國際機場，打造接軌世界的交通樞紐。在市民幸福方面，賴瑞隆提出敬老卡提高至每年一萬五千點、生育補助五萬元、零至六歲每月加碼一千元、延托券每年60小時，擴大公托、租屋補助、社宅與青年就業支持；同時推動雙語教育預算倍增、小班教學、教師減壓，並發展演唱會經濟3.0、支持在地文化創作與38區深度旅遊，以及一區一運動中心，打造「孩子有希望、青年有舞台、長輩有照顧」的幸福高雄。此外，他強調，產業進步也要照顧勞工，將強化職業安全、勞工培力及友善職場；同時持續推進滯洪設施，讓高雄更宜居。