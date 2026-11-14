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藝人炎亞綸今（14）日出席《記憶的匯聚》開展記者會，活動中不只分享藝術與音樂的結合計畫，還公開了自己的私生活，他透露自己最近被診斷「低密度膽固醇過高」，再不控制就會得糖尿病，因此他開始吃蛋奶素，沒想到間接讓他失去性慾，自嘲：「生理上出家了！」炎亞綸這陣子發現，吃完飯時總會頭暈，因此決定抽血檢查，沒想到結果卻說他低密度膽固醇數值偏高，血糖也來到糖尿病臨界點，讓他不得不改善身體狀況，為此他開始改吃蛋奶素搭配運動，希望藉此找回健康。沒想到飲食改變不只體重下降，將連性慾也同時受到影響，跟伴侶的性生活直接大幅下降，頻率只剩下「一季一次」，雖然慾望將地了，不過炎亞綸感到自己的氣血、狀態都變得更好，不過還是笑著說「生理上出家了！」談到感情生活，炎亞綸與小5歲的圈外男友已經交往6年，感情相當甜蜜，男友不僅在生活上照顧他，還會幫忙處理名下公司的事務，甚至洗衣服也願意分擔，根本是生活中的神隊友，對於這段長跑戀情是否有結婚的可能性，炎亞綸則回應雙方確實在溝通中，不過一切都還在考慮中。