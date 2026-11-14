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人類被短影音吸引 專家：大腦有限制

生成式AI的蓬勃發展，一鍵就能生成許多短影音，但此時面對的挑戰才開始。對於短影音的吸引力，專家說，人類的大腦其實是很難抵抗的，同時又會自然迴避較辛苦又沒有巨大利益的事情，像是事實查核，因此要推廣查證這件事是相對困難的。台灣事實查核教育基金會董事長黃兆徽今（14）日舉辦「AI幫你思考，還是幫你洗腦？真假難辨的AI時代，我們還需要追求真實嗎？」研討會。她提到，現今生成式AI的厲害，民眾也都已經體會到了，只需要一鍵生成，就可能生成一段「deepfake」的假影音。黃兆徽表示，全世界都可能以此干擾許多事情，包括選舉，但事實查核中心不斷倡議，希望可以持續自律，維護民主社會的機制。但短影音的盛行，不僅是假訊息的傳播，也有許多人是認為「容易受到吸引」而點擊，沒想到一看就停不下來。台灣事實查核基金會董事、同時也是精神科醫師的陳豐偉指出，以現行的內容農場而言，可能是有不同的目的，包括流量、或藉此可賺錢等，但人類的大腦要抵抗這類「AI大軍」是相對不容易的。陳豐偉提到，因為AI短影音可以快速生成，成本也非常低廉，更可能從觀看者的反應再變形，而人類的大腦則受到相當大的限制，會自然迴避辛苦又沒有巨大利益的事情，像是「事實查核」。陳豐偉笑說，連他自己都會「忍不住」點開短影音，但為什麼會「忍不住」？他提到，從認知心理學或演化心理學而言，有非常多理論可解釋人的某部分行為；當內容農場以AI捕捉時，一篇文章只需要有其中2、3個類別的行為，就可能會因此吸引到某些人點擊，接著不斷測試，就可以持續讓更多人來看。陳豐偉表示，最廣泛的是「價值驅動的注意力捕捉」，當遇到時，人可能需要克制自己去點擊這類訊息，就要付出相當大的努力，因此遇到很累、忙碌時，不想管太多的事情，便會開始順從。陳豐偉說，其實總結歸納在於，人類大腦的限制會讓我們忍不住點擊某些內容，也因此事實查核會被放在很後面的順序，以此而言，要進一步推廣事實查核就相對不容易。