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▲已經淡出演藝圈多年的曾華倩，分享半素顏吃紅豆冰的近照，狀態保養得相當好。（圖／曾華倩微博）

香港女星曾華倩年輕時外貌甜美、氣質脫俗，演過多部經典港劇，如《新紮師兄續集》、《雪山飛狐》、《倚天屠龍記》等，最為人熟知的是與男神梁朝偉的初戀情史，已經淡出演藝圈多年的她，日前分享一張半素顏吃紅豆冰的近照，狀態保養得相當好，看不出已經61歲，引發網友討論。近年，曾華倩淡出影視圈過著半退休生活，月初她在微博上傳一張看似化著淡妝的照片，可見昔日小旦戴著編織毛帽，手拿一杯飲品，對著鏡頭瞇眼、露齒燦笑，似乎在逗弄懷中的小孩子，而年過花甲的她，膚況好得出奇，一張臉平滑無瑕疵，幾乎找不到一絲毛孔。曾華倩在配文寫下：「最愛的紅豆冰，但完全去冰！因為我已經很多年不喝冰涼的飲料了！你們呢？」貼文一發出，引來許多網友回覆：「姐姐素顏皮膚好好」、「歲月從容美，鬆弛自在美」、「姐姐素顏還是這麼能打」、「好自律」、「keep得好好！」1982至1983年間，曾華倩和梁朝偉在TVB演員訓練班認識，當時年僅17歲的曾華倩與20歲的梁朝偉互相吸引並迅速墜入愛河，這段戀情共維持約6年，期間兩人因為性格差異與工作忙碌，經歷三次分手又復合的波折，最終雙方在相處與溝通上常有摩擦，於1988年正式結束這段關係。分手後，梁朝偉和曾華倩當時的圈內閨密劉嘉玲相戀並步入婚姻，雖然曾經一度傳出姐妹因此反目的八卦，但多年後曾華倩與劉嘉玲重修舊好，曾華倩也曾經大方在社群平台分享和梁朝偉的昔日合照，坦然懷念這段純粹的初戀。至於曾華倩則有一段婚姻並育有一子林浩賢，離婚後她獨力撫養兒子，並將兒子栽培成身高超過190公分的香港游泳代表隊成員。