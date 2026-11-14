NBA例行賽持續開打，明（15）日有5場比賽開打，焦點戰為「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）率領的邁阿密熱火，在主場交手底特律活塞。熱火走出開季低潮，目前已經拿下3連勝，主力磨合逐漸到位，卻遇上去年東區王者活塞，預期會是一場五五波精采對決。《NOWNEWS今日新聞》為您整理11/15的NBA例行賽賽程、轉播與賭盤分析。
🏀邁阿密熱火 vs 底特律活塞
雙方近況與戰績
底特律活塞（目前戰績約 8 勝 3 敗）：活塞近期氣勢正旺，前役歷經雙二度延長賽（2OT）以 144 比 140 險勝華盛頓巫師。球隊核心球星康寧漢（Cade Cunningham）剛繳出狂砍 52 分、11 次助攻的個人生涯代表作，狀態處於巔峰。
邁阿密熱火（目前戰績約 5 勝 6 敗）：熱火在休賽季迎來重磅補強，得到「字母哥」阿德托昆博與球隊陣容進行整合，近期狀況逐漸回溫、拉出一波主場氣勢。不過雙方本季首度交手（10月下旬）時，活塞曾在客場以 128 比 111 擊敗熱火，本場比賽是熱火的絕對主場復仇之戰。
核心球星對位看點
活塞主控康寧漢本季場均繳出約 25.0 分、7.9 次助攻，近期進攻火力全開、持球擋拆與關鍵時刻決斷力極佳。
熱火前鋒阿德托昆博展現恐怖統治力，開季至今繳出場均 27.7 分、12.6 個籃板、5.2 次助攻的頂級數據，他的禁區衝擊與防守將是活塞防線的最大噩夢。
綠葉與前隊友對決：活塞陣中擁有前熱火神射手羅賓森（Duncan Robinson），此役重返老東家外線手感將是一大觀戰焦點；而熱火還有阿德巴約（Bam Adebayo）、米契爾（Davion Mitchell）等好手，能否有效分擔阿德托昆博的攻守壓力至關重要。
勝負關鍵與數據面
進攻火力與節奏：兩隊本季場均得分都在 115 分左右，活塞強調外線與團隊流暢度（場均 27.4 次助攻），而熱火在字母哥加入後也具備極強的轉換快攻與禁區破壞力。
體能隱憂：活塞才剛經歷一場艱辛的 2OT 大戰體力消耗極大，而熱火以逸待勞坐鎮主場。若活塞在比賽中段無法延續外線手感，客場背負體能劣勢的他們恐陷入苦戰。
🏀NBA 11月15日完整賽程時間表（台灣時間）
🏀2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？
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雙方近況與戰績
底特律活塞（目前戰績約 8 勝 3 敗）：活塞近期氣勢正旺，前役歷經雙二度延長賽（2OT）以 144 比 140 險勝華盛頓巫師。球隊核心球星康寧漢（Cade Cunningham）剛繳出狂砍 52 分、11 次助攻的個人生涯代表作，狀態處於巔峰。
邁阿密熱火（目前戰績約 5 勝 6 敗）：熱火在休賽季迎來重磅補強，得到「字母哥」阿德托昆博與球隊陣容進行整合，近期狀況逐漸回溫、拉出一波主場氣勢。不過雙方本季首度交手（10月下旬）時，活塞曾在客場以 128 比 111 擊敗熱火，本場比賽是熱火的絕對主場復仇之戰。
核心球星對位看點
活塞主控康寧漢本季場均繳出約 25.0 分、7.9 次助攻，近期進攻火力全開、持球擋拆與關鍵時刻決斷力極佳。
熱火前鋒阿德托昆博展現恐怖統治力，開季至今繳出場均 27.7 分、12.6 個籃板、5.2 次助攻的頂級數據，他的禁區衝擊與防守將是活塞防線的最大噩夢。
綠葉與前隊友對決：活塞陣中擁有前熱火神射手羅賓森（Duncan Robinson），此役重返老東家外線手感將是一大觀戰焦點；而熱火還有阿德巴約（Bam Adebayo）、米契爾（Davion Mitchell）等好手，能否有效分擔阿德托昆博的攻守壓力至關重要。
勝負關鍵與數據面
進攻火力與節奏：兩隊本季場均得分都在 115 分左右，活塞強調外線與團隊流暢度（場均 27.4 次助攻），而熱火在字母哥加入後也具備極強的轉換快攻與禁區破壞力。
體能隱憂：活塞才剛經歷一場艱辛的 2OT 大戰體力消耗極大，而熱火以逸待勞坐鎮主場。若活塞在比賽中段無法延續外線手感，客場背負體能劣勢的他們恐陷入苦戰。
🏀NBA 11月15日完整賽程時間表（台灣時間）
|比賽時間
|客隊
|主隊
|轉播單位
|運彩盤口讓分
|大小分
|08:00
|丹佛掘金
|新奧爾良鵜鹕
|--
|掘金讓5.5分
|228.5分
|08:30
|達拉斯小牛
|克利夫蘭騎士
|--
|騎士讓3.5分
|223.5分
|09:00
|底特律活塞
|邁阿密熱火
|--
|熱火讓4.5分
|219.5分
|09:00
|芝加哥公牛
|明尼蘇達森林狼
|--
|森林狼讓6.5分
|225.5分
|09:00
|布魯克林網
|孟菲斯灰熊
|--
|灰熊讓5.5分
|轉播／資訊平台
|平台類型
|觀看與使用方式
|轉播與服務內容說明
|NBA League Pass
|官方付費串流平台
|手機、平板、電腦及智慧電視等裝置
|NBA官方全球串流服務，支援直播與隨選重播，實際提供場次依各國家/地區轉播權利規範而定。
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|電視第四台、部分線上電視串流專區
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