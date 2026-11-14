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查無實據無奈放行

捲入輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳婚外情醜聞、曾被指稱疑似是中國情報資產的關鍵黃樂（Alice Huang），由於其身具Megaspeed高層的身分，新加坡政府早在去年6月就扣留其護照，並聲稱曾多次向美方尋求協助，但獲得的「協助有限」。對此，美國《CBS》引述消息人士說法，稱華府對星國的司法互助請求始終「消極以對」，幾乎未給予任何實質回應。根據《CBS》報導，知情人士透露，新加坡當局自2025年2月起便開始調查黃樂及Megaspeed，是否與加州伺服器大廠美超微（Supermicro）合作，在伺服器採購與出口過程中，將搭載輝達高階AI晶片的電腦伺服器違規運往中國，並在2025年6月就扣留黃樂的護照限制出境。然而，在長達8個月的調查期間，星國政府卻陷入孤軍奮戰。消息人士指出，新加坡警方早於2025年7月便首度向美方求助，並多次致函美國司法部及聯邦調查局（FBI），希望能協助促使美超微配合調查、交代這批伺服器的最終流向；但華府官員的回應始終「不願配合」，迄今未提供任何實質協助。由於美超微對新加坡內政部的聯繫僅提供「有限度的配合」，加上美方司法機關冷處理，2026年2月，新加坡警方始終未能掌握足以起訴黃樂的具體罪證，最終被迫將護照歸還給她。不過，新加坡當局認定黃樂在調查過程中提供「不實資訊」、刻意淡化自己在Megaspeed的角色，因此下令永久禁止她再度入境新加坡。針對這批搭載輝達晶片的伺服器究竟流落何方，目前各方說法不一。新加坡調查重點在於黃樂是否涉嫌就採購美超微伺服器的細節做出虛假申報，進而觸犯新加坡法律。另一名熟悉內情的消息人士指出，這批設備據信最初是運往馬來西亞，但新加坡調查人員高度懷疑「部分或全部」伺服器隨後被轉運至中國；Megaspeed則否認有任何不法行為。不過，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）本週五公開強調，目前「沒有任何跡象」顯示與輝達及Megaspeed案相關的晶片曾被轉出口至境外。所以也有可能，馬來西亞將這批輝達晶片留在國內並安裝於當地的資料中心，再將資料中心的算力「出租」給中國使用，而非將晶片直接轉運到中國。新加坡消息人士認為，若能掌握美超微在履行Megaspeed訂單時的出口申報內容，釐清這批產品究竟是登記運往馬來西亞，還是從一開始就「另有目的地（如中國）」，將對案情有極大幫助，但華府沒有針對調查中的協助請求做出實質性回應。值得注意的是，美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）13日表示，司法部並未認定黃樂是「中國資產」（China Asset），強調目前的調查尚未得出結論。