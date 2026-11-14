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賴稱「時空背景不同」 柯辦轟沒擔當

高雄市長選舉公辦政見發表會今（14）日登場，針對民進黨候選人賴瑞隆未在會中正面回應國民黨候選人柯志恩的提問，事後才由競選辦公室發新聞稿反擊。柯志恩競選辦公室表示，賴瑞隆疑似來不及準備講稿，再次讓市民見證其無能面對問題、只會閃躲的態度，甚至在會中脫口說出「如果認同陳其邁，就在選票上蓋賴瑞隆」，令外界質疑究竟是陳其邁還是賴瑞隆在選市長。柯志恩今日在政見會上對賴瑞隆提出的「三問」，柯競辦指出，在再生能源議題部分，柯志恩已在會中明確聲明從未收受相關廠商的政治獻金，既然完全不存在金流往來，就不應任意將正常的政策討論與「圖利」畫上等號，並反問自稱「績優問政」的立委賴瑞隆，難道連法律上《圖利罪》的構成要件都不清楚？至於兩岸交流議題，柯競辦翻出過往紀錄指出，賴瑞隆在2001年發表的論文序言中，曾寫下「第一次的中國大陸之旅更是一輩子難忘的愉快回憶」；此外，他在擔任高雄市觀光局主秘期間，曾赴中國大陸參與海峽論壇，與時任中共政治局常委、全國政協主席賈慶林會面，並向媒體透露自己向對方提出高雄與北京直航等建議且獲正面回應。柯競辦進一步指出，中國對台立場始終未變，賴瑞隆卻在短短幾年內立場大轉彎，面對國民黨人士參與海峽論壇時，痛批為「統戰樣板」、「不是真正的交流」。當柯志恩今天在政見會直球對決，質問「你自己參加海峽論壇時有被統戰嗎？」賴瑞隆卻選擇避而不答，僅以「時空背景不同」帶過，缺乏市長候選人應有的政治擔當。針對市政願景，柯競辦認為，市民最期待在公辦政見會看見候選人對高雄未來4年的具體規劃。賴瑞隆在第二輪發言中，不僅花了大量篇幅細數過去經歷，甚至重提柯志恩日前在辯論會上點出的「一隻小鴨騙10年」，或將現任市長陳其邁的建設當作政績，對自己完整的政策藍圖隻字未提，甚至連市民為何要支持自己的理由都說不出口。柯競辦強調，選舉並非過去的「政績展覽」，而是對未來城市治理的關鍵選擇。高雄目前正面臨人口老化、青年居住、營養午餐食安、交通、淹水及產業轉型等迫切課題，市民在乎的是候選人未來能做什麼。若12分鐘的政見發表時間裡，只顧著回顧過去建設、吹捧前任與現任市長，卻無法清楚交代未來4年的施政目標，甚至以錯誤資訊誤導大眾，最終只會被高雄市民用選票淘汰。