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假訊息散布來自「民眾對不公義的憤怒」

台灣事實查核基金會至今已經成立8年，今（14）日更舉行研討會，探討AI世代的查證該如何走向下一步。有學者提到，假訊息散布，基礎在於有「肥沃的土壤」，也就是民眾對於發生的不公不義感到憤怒，此時的責任和透明度的追溯都非常關鍵。台灣事實查核中心今日舉行「AI幫你思考，還是幫你洗腦？真假難辨的AI時代，我們還需要追求事實嗎？」研討會。台灣事實查核基金會董事、同時也是台大新聞所名譽教授張錦華說，除了創辦初期的困難，事實很重要，大家也都可以體認到，「確認事實」是非常重要也困難的。張錦華表示，查證的過程可能需要冒很大的風險、得罪了許多人。她認為，當前AI的議題挑戰相當大，且有很多假訊息不只是境內，還有不少是來自境外。張錦華指出，國外研究也提出一個非常重要的問題，會有這些假訊息散布，通常是因為有「肥沃的土壤」，而所謂的沃土，指的就是民眾對於發生這些不公平的事件，感到憤怒，此時形成了一個資訊生態，但這其中就不僅是要查證的問題，政府端更應有相關機制面對。張錦華舉例，先前台灣有過幾例大事件，不少人就說「政府怎麼處理這麼慢？」於是開始出現各種謠言，因此民眾的不信任，還有後續對於責任跟透明度的追溯就非常關鍵。不只是查核中心，張錦華表示，媒體素養也非常重要，不少學者都推動新聞認證的制度，讓大家未來在搜尋訊息時，可以找自己比較信賴的媒體，重建社會對彼此的信任，這是相當關鍵的。