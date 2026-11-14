到日本或台灣的SUKIYA點牛丼，搭配溫泉蛋、生雞蛋是不少人的習慣，但餐點附上的紅、白兩個碗究竟怎麼用，卻讓許多顧客摸不著頭緒。近日有網友在Threads發文詢問，引來前員工及其他網友解答，原來白色花紋碗是用來盛裝蛋液，建議顧客先打蛋、確認狀態並攪拌後再倒入牛丼；紅色碗則專門放蛋殼，避免碎殼混入食物或弄髒托盤，日本官方也曾在X平台說明正解，讓不少網友震驚直呼：「原來我吃錯好幾年！」
SUKIYA溫泉蛋附紅白雙碗不是裝飾！正確用途曝光
一名網友近日在Threads發文提問：「為啥Sukiya的溫泉蛋總要給2個碗？」貼文曝光後，不少網友出面解答，「家政老師有教過，打蛋不可以直接打在食物上 要先打在一個碗，確定沒問題了才倒過去」、「一個接觸蛋殼，一個裝蛋液。雖然很多人都直接打在牛丼裡面，希望他們吃到蛋殼的時候，不要受傷」。
曾在SUKIYA工作的員工也出面說明，紅色碗是用來放置蛋殼，白色碗則負責盛裝蛋液，顧客可以先將蛋打進白碗，稍微攪拌後再倒入牛丼。如此一來，即使雞蛋有異常，也不至於直接影響整碗飯。
日本官方早已解答！網驚：吃錯好幾年
事實上，SUKIYA日本官方過去曾在社群平台X（原Twitter）說明雙碗設計，正確使用方式是先把雞蛋打入白碗，視個人喜好加入少許醬油攪拌，再淋到牛丼上，紅色碗則用來放蛋殼。換句話說，白碗是盛裝蛋液的容器，紅碗則相當於小型垃圾桶，方便用餐時集中放置蛋殼。
用途曝光後，不少網友留言表示「長知識了」、「原來我吃錯好幾年」，也有人認為紅碗既然是用來接觸蛋殼，蛋液確實應該另外放在白碗處理。下次到SUKIYA點生雞蛋或溫泉蛋，不妨記得紅白碗分工，別再把其中一個當成多餘的餐具。
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一名網友近日在Threads發文提問：「為啥Sukiya的溫泉蛋總要給2個碗？」貼文曝光後，不少網友出面解答，「家政老師有教過，打蛋不可以直接打在食物上 要先打在一個碗，確定沒問題了才倒過去」、「一個接觸蛋殼，一個裝蛋液。雖然很多人都直接打在牛丼裡面，希望他們吃到蛋殼的時候，不要受傷」。
曾在SUKIYA工作的員工也出面說明，紅色碗是用來放置蛋殼，白色碗則負責盛裝蛋液，顧客可以先將蛋打進白碗，稍微攪拌後再倒入牛丼。如此一來，即使雞蛋有異常，也不至於直接影響整碗飯。
事實上，SUKIYA日本官方過去曾在社群平台X（原Twitter）說明雙碗設計，正確使用方式是先把雞蛋打入白碗，視個人喜好加入少許醬油攪拌，再淋到牛丼上，紅色碗則用來放蛋殼。換句話說，白碗是盛裝蛋液的容器，紅碗則相當於小型垃圾桶，方便用餐時集中放置蛋殼。
用途曝光後，不少網友留言表示「長知識了」、「原來我吃錯好幾年」，也有人認為紅碗既然是用來接觸蛋殼，蛋液確實應該另外放在白碗處理。下次到SUKIYA點生雞蛋或溫泉蛋，不妨記得紅白碗分工，別再把其中一個當成多餘的餐具。