我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洋流祭現場湧現雨傘海。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

▲洋流祭設有政策島遊戲區。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

▲洋流祭設有互動區。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

▲民眾排隊領小物。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

▲拍謝少年登台，歌迷嗨翻。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

▲民眾揮舞洋流、台灣獨立旗幟。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

▲沈伯洋晚間登台，民眾嗨翻。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.14）

▲沈伯洋出席洋流祭。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.14）

▲樂團青虫開唱。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

▲民眾排隊領取小物。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

距離台北市長投票日僅剩兩週，首都選戰持續升溫，藍綠陣營今（14）日下午分別舉行大型活動，有別於國民黨候選人蔣萬安舉辦「安心台北，有你有我」遊行，民進黨台北市長候選人沈伯洋競選團隊則在二二八和平紀念公園舉辦「洋流祭」，打破傳統造勢晚會框架，改以人民參與，及音樂祭形式爭取年輕選民認同。「洋流祭」下午2時在二二八和平紀念公園登場，在活動開始前，台北車站與台大醫院站一帶便陸續出現配戴「洋流」飄帶的人潮；即便天公不作美，整天下起大雨，支持者與樂迷依然熱情不減，撐傘將公園擠得水洩不通，現場湧現一片「雨傘海」。公園場內不僅有民眾自發分送應援小物，引發排隊大排長龍，眾人也彼此交換紀念品，現場宛如大型交換市集，相當溫馨。活動設有雙舞台，由樂團輪番開唱並帶來市民共創曲演出，舞台之外則把政見實體化，設置「政策島」五個關卡等著民眾前來互動，豐富規劃讓整場活動猶如一場成熟的音樂祭，淡化傳統造勢場合的煙硝味。據主辦單位指出，活動集結1萬人到場，其中，有超過3000人左右參與政策島互動遊戲，觀察現場參與民眾，年齡層分布相當廣泛，不僅有大批年輕樂迷到場支持，也能見到不少年長者以及父母帶著孩童全家出動。眾人在雨中撐傘或穿著雨衣穿梭於舞台與攤位之間，各自參與感興趣的演出與互動關卡，展現出與傳統選舉造勢截然不同的樣貌。值得一提的是，「洋流祭」恰巧與另一個指標性音樂祭「火球祭」同日撞場，活動前便讓不少樂迷直呼抉擇兩難，甚至有人打算兩地趕場；當知名樂團「拍謝少年」登台時，台下揮舞起「台灣獨立」與「洋流」旗幟，氣氛頓時沸騰，唱到經典曲目《暗流》時，團員更感性表示，要將這首歌獻給現場的「小水滴」，並高喊「台北不會有安可！」瞬間點燃全場熱情，讓台下樂迷與支持者嗨翻天。事實上，台灣獨立樂團與音樂祭的受眾本就以「台派」居多，這群樂迷不僅對公共議題具有高度關注，在政治意識上也更勇於表態，普遍不認同「政治歸政治，音樂歸音樂」的說法。到了晚間6時許，沈伯洋正式登上舞台，點燃全場氣氛，他向台下支持者感性喊話，邀請大家「一起參與歷史、創造歷史」，並與吉祥物「奔奔」、「抱抱」在台上合體共舞，為嚴肅的選戰增添歡樂氣息；整段登台時間雖不到40分鐘，沈伯洋在交棒前，仍熱情呼籲大家盡情享受這場夜晚，留下民眾欣賞壓軸的DJ派對。