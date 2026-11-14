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遭疑綠能圖利與論文爭議 賴陣營反擊「連連看」抹黑

高雄市長選舉公辦政見發表會今（14）日登場，藍綠陣營攻防從場內延續至場外。民進黨候選人賴瑞隆於會後受訪時批評，國民黨對手柯志恩一如往常不斷「亂貼標籤」、重複冷飯熱炒的舊指控，目的只是為了掩飾自己說不出具體政見的事實，藉此轉移焦點。針對兩岸交流議題，賴瑞隆更直接向柯志恩喊話「請睜開眼睛看看，現在兩岸尊嚴對等嗎？」並奉勸對方不要繼續走鄭麗文的急統路線，傷害台灣。面對柯志恩質疑其兩岸交流態度出現180度轉變，賴瑞隆受訪時反擊，無論是30年前擔任研究生，或是後來擔任高雄市觀光局主秘，過去都是在「尊嚴對等」的前提下進行交流。他反問柯志恩：「現在的狀況有尊嚴對等嗎？台灣有得到尊重嗎？請柯委員睜開眼睛看看，現在能在香港、澳門舉出中華民國國旗嗎？」賴瑞隆接著向國民黨立委及高官喊話指出，中共軍機、軍艦不斷繞行台灣周邊，這是全台灣人都清楚的現況，「我們要保護自己，結果國防預算還被國民黨配合中共刪減。」他再次奉勸柯志恩，切勿繼續走鄭麗文的急統路線，企圖拿過去的時空背景掩護自己、傷害台灣。針對外界關注的雲豹能源300萬元政治獻金爭議，賴瑞隆嚴正澄清，這是6年前的舊事，若有涉及任何違法情事早就被檢調偵辦。他強調自己多次說明，過去所舉辦的公聽會，與會單位涵蓋產官學界，討論議題亦橫跨地熱、生質能、風電等多元領域，絕無可能為特定廠商背書。賴瑞隆更進一步以「同一套標準」反問，若依照柯志恩的邏輯推論，柯志恩於2017年也曾召開過再生能源公聽會，同樣收受過政治獻金，「難道這也是圖利嗎？」他呼籲柯志恩不要老是用造謠抹黑、「連連看」的方式打選戰，這類負面操作並不會獲得高雄選民的認同。此外，針對論文與過往參訪遭作文章，賴瑞隆競選總部補充表示，賴瑞隆的碩士論文通過嚴謹的學位審查，外界若有質疑應提出具體證據，以片面內容拼湊指控只會混淆視聽，無助於理性公共討論。競總重申，賴瑞隆從不反對兩岸交流，但一貫原則就是「對等尊嚴、平等互惠」，絕不接受中國設定的政治前提與威脅強迫，過去的學術參訪經驗，與今日堅持台灣主權、民主自由的立場完全一致。