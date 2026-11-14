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台北市長蔣萬安號召支持者站出來，今（14）日舉辦「安心大遊行」造勢活動，主持人喊現場湧入8萬人。蔣萬安和太太石舫亘在台上合唱《告白氣球》，現場超溫馨，最後兩人還相互擁抱，讓全場超級嗨。蔣萬安也向支持者喊話「不要讓我孤軍奮戰」，這一仗一定要贏，這不只攸關台北市的未來，更是國家未來路線與方向的選擇。在台上蔣萬安真情流露，感謝支持者不畏風雨留在現場關心台北未來，並對市民深深一鞠躬。他強調，他會全力以赴推動市政，用決心、耐心解決所有市民遇到的問題，用和諧取代對立，用團結取代撕裂，可以既溫柔又剛強，該做的事情就堅持到底，台北市民才會安心。他表示，這次的選舉非常激烈，過去三個月，對手鋪天蓋地造勢，也讓大家忘記更重要的事情，政府讓人民吃下毒油卻沒有官員為此負責，你記得嗎？民進黨新潮流高官賤賣台糖土地、反對酒駕與毒駕增加刑罰，又用司法追殺政治立場不同的人。因此，1128站出來用選票對民進黨政府投下不信任票。蔣萬安說，只要石舫亘在，他就會感到心安，但他希望這不只是存在家庭，而是他治理城市的精神，對待市民的態度。因此希望打造一個安定的環境，讓不管是什麼背景世代的市民朋友，都能在台北發光發熱。他強調，他會務實前進，只要是對的方向、好的市政，絕對不會停下腳步、全力以赴，把它做好。「你不是孤單一個人，我們擁有彼此，拜託大家不要讓萬安孤軍奮戰。」蔣萬安對支持者喊話，把支持化作行動肯定他這四年的政績，就走出去替他拉票、催票。最後蔣萬安強調，他和市府團隊會用決心、耐心解決市民遇到的問題，用和諧取代對立，用團結取代撕裂，面對不同意見的時候，能夠尊重與包容。面對該做的事情也會堅持到底，讓市民安心。