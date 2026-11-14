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▲洋流祭設有互動區。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

▲沈伯洋晚間出席洋流祭舞台。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.14）

▲民眾舉旗子支持。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.14）

▲沈伯洋大唱台北順起來。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.14）

▲拍謝少年登場，歌迷嗨翻。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

洋流祭今（14）日下午在228和平公園登場，活動共吸引1萬人到場，逾3000人參與「政策島」互動遊戲。民進黨台北市長候選人沈伯洋晚間登台時感性表示，「回顧歷史，不如見證歷史；見證歷史，不如參與歷史；參與歷史，不如創造歷史」，呼籲大家延續音樂、多元與反叛的精神，28日一起用選票創造歷史。洋流祭下午2時在228和平公園登場，邀請藝人「P!SCO」、「陳明章&福爾摩沙淡水走唱團」、「拍謝少年」、「青虫aoi」以及「宅邦戰隊OTAKUNI」演出，及音樂人傑利、曾偉旻、鄭宜雰、林加安、史茵茵、邵大倫現場演出市民共創曲《台北順起來》，沈伯洋更登台與歌手周自從共同演出競選歌曲《台北順起來》除了音樂表演以外，洋流祭還有另一大亮點，即以樹蔭地圖、迷你肥皂箱、政策島拼圖、伯洋分類帽和線上漂流瓶為主題，打造5項政策島互動遊戲，期盼讓民眾更了解沈伯洋的政見，進而協助宣傳拉票。主辦單位指出，活動共集結1萬人到場，其中也有逾3000人左右參與政策島互動遊戲，線上則有2萬人同時觀看。沈伯洋晚間登台時分享，他10歲時曾和父母，一起坐在台下的板凳上，參與造勢活動等待前總統陳水扁到場，有別於慷慨激昂但民眾參與度不足的傳統造勢，他認為每個人都是城市主人，先有市民才有市長，因此希望舉辦參與度高的活動，創造更多互動空間，將人串聯在一起。沈伯洋指出，228公園是音樂匯集的場所，具有重要的歷史意義，而音樂跨越血緣、地區和國家，是人類的共同語言，如同虛擬角色初音帶來的感動，因此藉由洋流祭將音樂帶到現場，讓人感受到人與人之間的連結。沈伯洋也說，「回顧歷史，不如見證歷史；見證歷史，不如參與歷史；參與歷史，不如創造歷史。」例如在未來幾年回頭看這段期間就是回顧歷史，現在在場、在歷史洪流中被洋流推著前進，是在參與歷史，投票則是在創造歷史，因此期待大家承繼在這裡音樂、多元、反叛的精神，帶著對未來的想望，28日一起投票創造台北的歷史。