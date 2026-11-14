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▲台中分署長陳榮俊表示，農村產業發展不僅著重生產端的品質提升，更需透過產品創新與市場通路串聯，讓農村特色產品融入日常消費生活。(圖／記者金武鳳攝，2026.11.14)

▲台中地酒成果市集「CHEERS！微醺周末YA」，今、明兩日在台中市PARK2草悟廣場登場。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.14)

台中地酒成果市集「CHEERS！微醺周末YA」，今、明兩日在台中市PARK2草悟廣場登場，集結6家在地酒莊與9家特色酒吧，推出18款以台中地酒為基底的限定調酒。現場安排酒莊原酒品飲、農村特色酒食、花式調酒及音樂演出，首天儘管細雨綿綿，逛市集品飲調酒人潮不斷。這場市集是農業部農村發展及水土保持署「台中地酒風土產業整合推廣計畫」的階段成果。計畫媒合霧峰區農會酒莊、安貝斯釀酒故事館、大安區農會酒莊、松鶴農產品酒莊、樹生休閒酒莊及酒堡庄，讓調酒師以米釀、葡萄酒、果酒及蒸餾酒開發新酒款。整體計畫規畫開發20款調酒，其中18款在這次市集亮相。農村水保署台中分署長陳榮俊表示，農村產業發展不僅著重生產端的品質提升，更需透過產品創新與市場通路串聯，讓農村特色產品融入日常消費生活。本次計畫邀集臺中11家特色餐酒館及酒吧參與地酒聯合推廣，將在地酒款導入餐飲場域，透過限定調酒開發、店內銷售及品牌宣傳，提升臺中地酒的市場能見度。同時，以PARK2特色餐酒館Petit petit作為「地酒1號店」，推動為期3個月的品牌體驗營運，結合酒款展示、主題品飲及客座調酒活動，讓消費者透過不同酒種的風味體驗，認識臺中農村酒莊的釀造特色，建立地酒品牌與消費市場的持續互動，也讓消費者在市集之外有機會品味台中地酒。陳榮俊說，除推動地酒產品創新，本次計畫也結合台中農村社區特色農產做為酒食搭配，包括豐原公老坪及東陽社區的柑橘果乾、霧峰五福社區的香米米庫奇、霧峰桐林社區的荔枝乾，以及烏日學田社區的番茄乾，透過酒食搭配及創意風味應用，讓農村農產與地酒共同走入餐飲消費市場。農村水保署指出，本次計畫透過「地酒 × 農村農產 × 餐飲創意」的跨域整合，將原本分散於不同農村社區的特色產品，串聯成具有地方風土辨識度的消費體驗，增加農特產品曝光及應用機會，讓在地農特產品不只停留在產地，更能透過創新應用進入多元消費市場，提升農村產業競爭力，有效帶動農村產業加值與地方經濟活絡。