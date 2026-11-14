我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府海洋局舉辦2026高雄魷魚季及高雄海味伴手禮展售會活動。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局舉辦2026高雄魷魚季及高雄海味伴手禮展售會活動，由高雄市政府副秘書長王宏榮(中)與海洋局局長石慶豐(右3)共同主持。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐(右)與現場民眾互動熱絡。(圖／高雄市政府海洋局提供)

(高雄市政府海洋局廣告)

高雄市政府海洋局於今(14)日下午，在高雄市前鎮區夢時代購物中心前時代大道，舉辦2026高雄魷魚季及高雄海味伴手禮展售會活動，從遠洋魷魚、在地養殖漁產到精緻水產伴手禮，一次端出高雄最澎湃的海味。高雄市政府海洋局高雄魷魚季及高雄海味伴手禮展售會活動，是由高雄市政府副秘書長王宏榮與海洋局局長石慶豐共同主持，並與農業部漁業署組長吳明峰、立法委員許智傑等人，為此一活動揭開序幕，共同推廣高雄優質水產品。高雄市政府副秘書長王宏榮表示，高雄市政府海洋局舉辦2026高雄魷魚季及高雄海味伴手禮展售會活動，掀起港都海味熱潮，以推廣高雄優質水產品。王宏榮說，高雄是我國遠洋漁業重鎮，遠洋漁業產量位居全國第一，高雄市去(114)年漁業總產量約46.4萬公噸、產值約新台幣399億元，其中遠洋漁業產量約41.2萬公噸、產值約新台幣337億元，占全市漁業產值近85%，魷魚更是遠洋漁業的主力魚種之一，114年產值約新台幣84億元。王宏榮並說，前鎮漁港是魷釣船出港與卸魚的重要基地，今(115)年魷魚季特別移師前鎮區擴大舉辦，希望讓市民認識魷魚從遠洋到餐桌的旅程，而高雄的養殖漁業同樣精彩，永安石斑魚、彌陀虱目魚都是在地引以為傲的好味道，同步登場的伴手禮展售會，集結27家在地水產加工業者、漁會及養殖業者，是年終送禮的好選擇。高雄市政府海洋局局長石慶豐指出，高雄魷魚季及高雄海味伴手禮展售會活動，現場湧入大批人潮，有近20攤特色美食及餐車齊聚，魷魚奶茶、魷魚雞蛋糕等創意料理，吸引民眾排隊嚐鮮，攤位前人龍不斷，搭配食魚教育趣味闖關及舞台表演，讓大小朋友在歡樂中認識高雄海味。至於高雄海味伴手禮展售會則匯集各式精緻海味禮盒及特色水產加工品，限時優惠一推出即掀起搶購熱潮，滿額抽獎及免費試吃也吸引民眾大排長龍，不少人滿手提袋、滿載而歸，現場買氣爆棚。石慶豐並指出，此次活動，結合高雄魷魚季、高雄海味伴手禮展售會，希望透過創意料理、食魚教育及特色展售等多元方式，讓民眾從品嚐、體驗到選購，更加認識高雄優質水產品，也為在地漁民及水產業者創造更多行銷機會，未來將持續推動高雄海味品牌行銷，結合在地漁業特色與多元行銷活動，提升水產品市場能見度，拓展消費通路，讓高雄海味走進更多民眾的日常生活。