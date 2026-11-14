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曾嗆對中鷹派「不愛國」 華府智庫與國會記恨至今

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳於12日黯然辭去執行長一職，《華盛頓郵報》披露，這場風波背後正是華府最具影響力的對中鷹派、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）親自撰寫的備忘錄所引發的一系列連鎖反應，黃仁勳下台可能意味著華府對中鷹派終於在與輝達的長期角力中取得決定性勝利，可能會改寫美國晶片政策以及對中國技術管制立場。根據《華盛頓郵報》報導，知情人士透露，隨著黃仁勳憑藉與川普的深厚私交，成功說服白宮放行部分高階AI晶片銷往中國，已引發華府官員及川普政府內部國安團隊的強烈不滿。一名曾參與晶片政策的前官員形容，黃仁勳對總統的影響力宛如一顆「核彈」，國安官員們極欲摧毀這股力量。最終扣下扳機的是盧比歐。消息人士指出，盧比歐依據中央情報局（CIA）的一份情資報告，以更為強硬、直白的措辭親自撰寫了一封備忘錄呈交川普，提醒川普注意黃仁勳身邊可能有疑似中國間諜，而當這份備忘錄的內容外洩給媒體後，隨即掀起滔天巨浪。黃仁勳請辭後，川普雖仍公開讚譽黃仁勳是「傳奇人物」，替黃仁勳緩頰；但正在巴黎出席七大工業國集團（G7）峰會的盧比歐，面對媒體追問他在黃仁勳風波中扮演的角色時，卻三緘其口，最後回應表示「中國體制永遠只會為自身利益行事，而美國也永遠只會為美國利益行事，我為美國人民工作」。黃仁勳下台，徹底逆轉了華府與矽谷之間的權力天平。長期以來，黃仁勳主張應持續向中國出售晶片，讓中國企業對美國技術體系產生依賴，這才最符合美國利益。去年在川普首肯下，商務部甚至以抽成營收為條件，加速核准輝達新一代晶片銷往中國。兩名前商務部官員坦言，當時高層要求「盡快放行」輝達的出口許可，導致審查流於形式，根本難以評估是否危害國家安全。黃仁勳在捍衛立場時更曾語出驚人。2025年9月，他在一場Podcast訪談中痛批「對中鷹派」應該是個恥辱的標籤，直指這些人「一點也不愛國」。這番言論激怒了華府智庫與國會幕僚，他們當時甚至自製「對中鷹派」徽章互相傳閱。隨著黃仁勳垮台，美國國會的對中鷹派正準備乘勝追擊，打算在今年底前通過的年度國防授權法案中，夾帶一系列更嚴厲的晶片出口限制條款，包括禁止最先進AI晶片出口、強制晶片內建防走私追蹤技術，以及限制中國取得晶片製造設備。