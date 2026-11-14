中華隊則於第5局展開反攻，味全龍強打曾聖安扛出一發陽春砲，2出局後張仁瑋又敲出兩分砲，中華隊靠單局2轟追平戰局，下個半局金倒永也回敬陽春砲，韓國暫時以4：3領先。

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中華隊、韓國勝方晉級 台韓大戰上演生死戰

陳睦衡接手狂飆三振 曾聖安、張仁瑋單局2轟追平

韓國被追平馬上反攻 金倒永開轟再度領先

2026年第三屆亞洲職棒冠軍爭霸賽今（14）日上演關鍵台韓大戰，中華隊推出旅日強投徐翔聖先發，第三局遭到韓國19歲強打朴在賢狙擊，掃出一發陽春砲，後續又於滿壘時敲安，單局攻下3分，午場澳洲1：16輸給日本後，提前淘汰出局，晚場中華隊、韓國勝方就能挺進明天冠軍賽。前三局中華隊受制於韓國先發李路雲壓制，雖有攻勢卻無功而返。先發投手徐翔聖方面，首局三振金倒永驚險度過危機，但第3局出狀況，被第9棒朴在賢敲出左外野陽春砲，韓國先馳得點，隨後徐翔聖對金智讚投出觸身球，又被盜壘成功，接著徐翔聖對金周元、韓東熙連續投出觸身球，金揮執滿壘狀況建功，敲出2分打點安打，韓國單局掃進3分。第4局下，中華隊由另一位旅日強投、今年在歐力士進入支配下的陳睦衡接手，雖然Pitchcom發生狀況，但他仍單局狂飆2次三振，止住失血。中華隊第五局終於有攻勢，1出局後味全龍強打曾聖安一棒扛出右外野全壘打，中華隊打破鴨蛋，隨後張翔纏鬥到滿球數形成保送，林佳緯遭到三振，2出局後張仁瑋扛出兩分砲，中華隊單局扛出2轟，直接追平戰局。五局下，韓國馬上再度展開攻勢，1出局後主砲金倒永終於擺脫低潮，一棒把球打到右外野大牆之外，韓國再度取得1分領先，第六局下，韓國對陳睦衡曲球掌握性高，連續敲出2支安打，包含朴在賢帶有1分打點的安打，韓國5：3領先。