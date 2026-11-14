我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王惠美與魏平政在台下低聲交談。（圖／魏平政競總提供，2026.11.14）

全程未提候選人姓名引聯想 魏平政：不必見縫插針

下屆彰化縣長選舉，國民黨縣長王惠美的態度一直受外界矚目，彰化縣長候選人魏平政與和美鎮長林庚壬今（14）日下午不畏風雨，在和美鎮福德宮共同成立和美後援會。王惠美首度現身魏平政的競選活動同台助講，不過特殊的是，王惠美演講中呼籲選民，支持能延續施政規畫方向的縣長候選人、讓國民黨提名的候選人都當選，也多次手比魏平政的「2號」手勢，卻全程未喊出魏平政、林庚壬或其他候選人的姓名，也沒拉手喊「凍蒜」。但相比上次同框只講公投，已有明顯的進展。日前傳出彰化縣長王惠美在國民黨大老王金平穿針引線、黨副主席李乾龍勸說下，已點頭同意輔選，並在3天前召集50名核心幹部，要求全力輔選魏平政。至於她本人，首場將在今天傍晚的和美鎮長林庚壬後援會成立大會，與魏平政同台。果然王惠美於5時15分提前抵達現場，與選民握手致意。上台助講時，魏平政與林庚壬分站其左右兩側，王惠美表示自己是「和美媳婦」，10多年來受到鄉親愛護，隨即細數任內北彰化建設藍圖，包括和美龍井大橋通車、彰化交流道特定區開發及興建小巨蛋對和美發展的重要性。值得注意的是，王惠美在演講中呼籲選民「支持能延續施政規畫方向的縣長候選人」，讓國民黨提名的候選人都當選，並多次在台上、台下手比魏平政的「2號」手勢，卻全程未直接喊出魏平政、林庚壬或任何候選人的姓名，也沒有拉起兩人的手高喊「凍蒜」，致詞結束後，便迅速走下講台直接搭車離去，連原定贈送吉祥物的橋段也因此取消。相較於10月17日在員林的「中彰投雲大集結」造勢活動，王惠美只肯講公投，這次已算是「有進步」。王惠美快閃離去時，魏平政等人一路送行，王惠美僅點頭致意，便搖起車窗離開。由於她助講時未明確喊出候選人名字，引發外界對藍營整合力道的聯想。對此魏平政受訪時表示，這是王惠美第一次與他正式同台，縣長已明確呼籲要支持「能延續她施政規畫的縣長候選人」，這個人指的就是他；且王惠美身為國民黨員，喊出支持黨提名的候選人，就是對他選情最大的拉抬。王惠美同樣沒有念出林鎮長的名字，在做法上一視同仁。他非常感謝王惠美到場力挺，呼籲外界不必刻意見縫插針、大作文章。