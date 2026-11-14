我是廣告 請繼續往下閱讀

台北富邦勇士今（14）日在主場臺北和平籃球館迎來2026-27賽季開幕周首戰，在賽前為傳奇球星「野獸」林志傑舉辦盛大的12號球衣引退儀式加持下，勇士全隊將士用命、展現絕佳團隊火力，首節便轟下33分建立雙位數領先，最終以109：78痛宰來訪的台鋼獵鷹，用一場31分的酣暢大勝歡慶主場首勝。此役勇士韓裔新秀車侑城替補上陣僅17分43秒便高效率攻下18分，一舉打破由前高雄鋼鐵人洋將馬克斯（Marcus）保持的17分紀錄，改寫PLG史上新秀初登板最高得分紀錄。本場比賽勇士從開賽便展現強大求勝慾望，在洋將克羅馬（Lasan Kromah）與馬可（Marko）內外串聯下，首節就打出33：23的攻勢搶佔先機，上半場結束已取得61：43、多達18分的領先優勢。反觀台鋼獵鷹全場外線手感冰冷，團隊三分球34投僅6中（命中率17.65%），籃板球也以42比58大幅落後，下半場始終無法有效縮小分差，最終苦吞一場31分的慘敗。勇士此役團隊投籃命中率高達54.1%（61投33中），三分球22投10中也有45.45%的高水準演出。洋將克羅馬出賽36分鐘攻下全場最高的24分、9助攻與4籃板，馬可繳出15分、10籃板的雙十成績單，霍力飛（Horvath）替補抓下全場最多的16記籃板並添得7分；本土球員方面，莫巴耶與曾祥鈞各拿9分，周桂羽8分，而先發控衛陳又瑋首節便抓下2籃板，生涯累積籃板數來到698個，正式登上PLG聯盟歷史第8名。全場最耀眼的焦點莫過於寫下聯盟新猷的77號新秀車侑城。他替補出戰17分43秒，兩分球5投4中、三分球5投3中、罰球1罰1中，高效率轟進18分並送出3助攻，正式超越2024年10月27日鋼鐵人馬克斯對陣勇士所創下的17分原紀錄，成為PLG史上生涯首秀得分最高的新秀。賽後車侑城謙虛地將功勞歸於教練團與隊友：「台鋼獵鷹非常強，這週我們做了很多準備。一開始在場上確實有些不適應，非常感謝教練團與隊友的幫助，我把這場表現歸功於大家。」談到自己打法讓人聯想到林書豪時，車侑城更感性表示林書豪是他心中極佳的導師，「不只是場上技巧，影響我最深的是心理層面，他總是用腦子在打球。」轉任勇士執行教練的蔡文誠賽後也肯定團隊表現，他指出球員們在場上非常願意執行防守，即便偶爾出現小狀況，也都能透過積極溝通化解危機。另一方面，吞下大敗的台鋼獵鷹僅有四人得分上雙，洋將喬丹（Jordan）攻下全隊最高17分、8籃板，高國豪替補貢獻11分、6助攻與3抄截，霸而穩、翟蒙與陳范柏彥各自進帳10分。獵鷹主帥賽後坦言球隊開賽攻守強度不足、始終未能做出有效反擊，「這不是我所認識的這支球隊，但也許是件好事，讓我們看清自己今天打得有多糟，相信我們能找到方法變得更好。」高國豪則認為防守端過於急著協防反而讓對手全面打開，導致進攻也陷入單打獨鬥，期待下週再度交手時能修正錯誤；此外，高國豪也不忘向今日正式引退球衣的林志傑致敬：「傑哥在台灣籃壇貢獻了20年，是傳奇也是我們的榜樣，在他身上學到非常多，祝福並恭喜他展開新的人生角色。」