鋒面今（14）日通過台灣，西半部出現短延時強降雨，高雄小港區晚間18時至19時時雨量達82.5毫米，高雄市林園區也有71毫米。中央氣象署表示，時雨量超過70毫米時，雨勢宛如瀑布，撐傘難以抵擋，開車視線也會嚴重受阻，甚至可能超出城市排水負荷。氣象署預報員王品翔表示，華南鋒面清晨接近台灣，午後全台天氣轉不穩，西半部慎防陣雨、雷雨及局部大雨。鋒面過後水氣稍減，但東北季風隨即接力，周日至下周一桃園以北、東半部有陣雨，下周二轉東風至東南風，之後另一波東北季風再帶來降雨。

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高雄1小時狂降82.5毫米！雨勢如瀑布「撐傘也沒用」

王品翔表示，鋒面清晨自中國華南一帶接近台灣，移動期間台灣海峽南部已出現強對流，午後各地天氣逐漸轉為不穩定，全台都有降雨可能，其中西半部不定時出現陣雨或雷雨，部分地區更有短延時強降雨。

氣象署也接連發布豪雨特報及大雷雨即時訊息。高雄市小港區晚間18時至19時時雨量達82.5毫米，林園區也有71毫米，短時間內降下大量雨水，民眾外出及行車都要提高警覺。

▲華南鋒面清晨接近台灣，午後全台天氣轉不穩，西半部慎防陣雨、雷雨及局部大雨，高雄小港、林園時雨量分別達82.5及71毫米，已具致災風險。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲華南鋒面清晨接近台灣，午後全台天氣轉不穩，西半部慎防陣雨、雷雨及局部大雨，高雄小港、林園時雨量分別達82.5及71毫米，已具致災風險。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署指出，時雨量達50至80毫米時，雨勢會讓人感覺像瀑布般傾瀉，幾乎連撐傘都難以抵擋；若超過70毫米，路面雨水更加猛烈，駕駛視線也會大幅受阻，甚至可能超出一般城市排水系統的負荷。

這次高雄小港及林園的降雨強度已達容易致災的程度，提醒民眾留意低窪地區積淹水、道路能見度下降等情況，避免在強降雨期間冒險外出。

東北季風晚間增強　未來一周北部、東半部仍有雨

王品翔指出，鋒面通過後，今晚水氣將逐漸減少，不過東北季風隨即增強，東半部仍有短暫陣雨。

周日及下周一，桃園以北、東半部雲量偏多，並有局部陣雨；下周二轉吹東風至東南風，北部、東半部及恆春半島仍可能出現零星降雨。下周三至下周五則有另一波東北季風南下，桃園以北及東半部再度轉為有局部降雨的天氣。

▲鋒面過後水氣稍減，但東北季風隨即接力，周日至下周一桃園以北、東半部有陣雨，下周二轉東風至東南風，之後另一波東北季風再帶來降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲鋒面過後水氣稍減，但東北季風隨即接力，周日至下周一桃園以北、東半部有陣雨，下周二轉東風至東南風，之後另一波東北季風再帶來降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
🟡今日縣市雨量排行（截至11月14日下午19時）

1、高雄市小港區：85.0 毫米
2、澎湖縣西嶼鄉：75.0 毫米
3、高雄市林園區：74.0 毫米
4、澎湖縣馬公市：63.0 毫米
5、澎湖縣湖西鄉：57.5 毫米

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...