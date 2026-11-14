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力拚連任的台北市長蔣萬安近日行程滿檔，連續好幾天的晚上都前往夜市掃街，前一天赴饒河街夜市時，特別到老字號「東發號」吃油飯。沒想到卻被民進黨台北市議員許淑華爆料「吃霸王餐」，第一時間沒付錢就走了，今天饒河街自治會長才去把帳單結清。對此，蔣萬安今（14）日澄清，「店家說要招待，但我們堅持一定要付，但店家不收，所以才把錢交給自治會長幫忙。」許淑華在政論節目《頭家來開講》指控，蔣萬安昨晚一行人去東發號吃東西，第一時間卻沒有付錢，是饒河街自治會長去幫忙把帳單給結清，「你那麼多人拍拍屁股走人，徐巧芯還拿油飯出來說這個油飯好好吃，你沒給人家付錢，白吃白喝走人，你是台北市長耶，台北市長是有特權嗎？特權可以讓你白吃白喝嗎？」許淑華表示，當時東發號被國民黨支持者出征刷一星評論時，她自掏腰包花三千元元買油飯和肉羹出來相挺，結果蔣萬安居然沒付錢。話一講完，讓現場來賓傻眼直呼，實在太厲害了。面對許淑華的指控，蔣萬安強調，店家說要招待，但我們堅持不肯，一定要付，但店家還是不收，所以後來我們把錢交給自治會長，請會長來幫我們處理，所以整個過程就是這樣，不像議員說的那樣。