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韓國天團BIGBANG昨（13）日起，在香港啟德體育園主場館舉辦連續3天的演唱會，活動尾聲，有粉絲發現演唱會居然有著小亮點，那就是現場滿天飛的漂亮紙花並不是機器噴出來的，而是工作人員親自蹲在出風口前，手動把手上的小紙片的送到全場各地，超有趣的小亮點掀起許多粉絲熱議。BIGBANG昨晚在香港啟德體育園主場館開唱，在安可時段，現場飄著超漂亮的紙花，打造出了只屬於BIGBANG的星星海，而這些紙花居然不是用彩帶機噴的！而是工作人員手動撒的。一位粉絲在Threads公開了一段現場影片，只見全場正在飄著黃色紙花的同時，居然是由工作人員一把一把、蹲在送風機前慢慢吹走的，甚至身邊還放著一大的發也發不完的黃色紙花，一把噴完再抓一把的畫面相當可愛。影片曝光後，有專業粉絲透露，是因為演唱會像煙火一樣噴出來的紙花不僅很貴，成本也非常高，因為要使用防火材質，因此找工讀生來手動發不僅便宜，也不會砸到粉絲，還不用擔心噴的方向不平均，是個多贏的方式。值得一提的是，有粉絲透露BIGBANG演唱會並不是只有香港場是手動噴彩花，大巨蛋時也有目擊這個特別的瞬間，直呼直在是太可愛，能親眼目睹是非常幸福的瞬間。