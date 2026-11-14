我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇巧慧被擊中，牙齒斷裂，接著戴口罩登場。（圖／擷取自YT）

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（14）晚在新莊舉辦「慧聚繁星」造勢晚會，其中在表演環節中，不慎遭扮演神將的人員擊中嘴部，導致他的牙齒疑似斷裂、濺血。對此，蘇巧慧隨後登台表示，他的嘴角腫起來、牙齒有問題，因此要戴口罩，下一秒想到，幫老人補助假牙5萬塊很重要。蘇巧慧晚間在新莊舉辦「慧聚繁星 新莊慧贏造勢晚會」活動，包含總統賴清德、前總統蔡英文、高雄市長陳其邁等人出席。不過，蘇巧慧在高唱《粉紅超跑》時，疑似被演神將的人員擊中嘴部，導致牙齒斷裂，甚至在舞台中濺血，工作人員隨後遞上衛生紙後，他便把血擦拭，雖然濺血，他仍把歌曲唱完。蘇巧慧接著上台表示，他可以很堅強繼續講、繼續唱，他被神將的手揮到、祝福到，確實有狀況，嘴角腫起、牙齒有問題，因此要戴口罩，但他也下一秒想到，幫老人補助假牙五萬塊很重要，接著高喊「蘇巧慧當市長幫長輩假牙」。