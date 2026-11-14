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高雄市長選舉公辦政見發表會今（14）日登場，國民黨高雄市長候選人柯志恩，開場感性回顧四年前獲近53萬票支持，受到市民疼惜繼續深耕高雄的心路歷程。柯志恩強調，自己走遍高雄38個行政區，深知市民對低薪、高房價及原縣區發展不如原市區的憂慮，她提出涵蓋「高高平等、五區均衡」與「陸空大進擊」的「1、3、5、7、9」市政藍圖。柯志恩表示，她這四年走遍巷口、廟口與路口，聽見許多真實心聲，年輕人苦於低薪與高房價，家長為育兒與霸凌問題傷透腦筋，還有許多原縣區的鄉親，更希望自己不再是資源落後原市區，成為被遺忘的二等市民。為打破縣市合併近16年來的城鄉落差，柯志恩承諾上任第一個月即成立「高高平等辦公室」，重新檢視市府資源分配，並推動「山、海、港、科、城」五區均衡發展。另外針對產業轉型，柯志恩指出，AI與半導體產業紅利應分享給市民，並帶動傳統產業發展，她主張成立「傳統產業振興基金」，並手把手透過AI輔導協助傳產，取得國際認證與訂單。柯志恩強調，她先前已媒合美國亞利桑那州無人載具商務參訪團與高雄廠商媒合交流，用實際行動幫高雄無人機業者接單，未來也會持續把國際訂單留在高雄。此外，針對林園石化聚落，也將透過政府出資輔導、建立低碳轉型與人才培育機制，兼顧勞工權益與環境永續。交通建設方面，柯志恩提出「陸空大進擊」計畫。她認為，高雄除了繼續推動小港機場既有提升計畫外，更需要一座免受宵禁限制的「24小時大港機場」以接軌國際；另外她也會加速捷運路網建設，並推動國道雙層公路（路竹至前鎮）及「環城快速路網系統」，落實長短程分流以徹底解決塞車問題。柯志恩也強調，城市治理不能只看建築物蓋得多高，更重要的是人民生活中是否能真正感受到安全與品質，能看到未來有希望？她提出「三代共好」願景，從青年、家庭到長輩全面布局，包括2030年前將臨托據點增加至60處，全台首創「喘息券」每年提供48小時喘息服務，以及4年打造100座共融公園、規劃30座寵物公園等政見，讓不同年齡與家庭型態都能享有友善的生活環境。針對青年居住與成家，柯志恩也提出「安居三支箭」，包括市府自辦5000戶社會住宅、結合中央落實3.5萬戶社宅目標，以及推動可負擔住宅，並將婚育住宅比例提高至40%，讓育兒家庭租期由6年延長至12年。另外，她也提出青年創業支持方案，針對畢業後仍有學貸負擔的青年前三年免利息等措施，降低青年成家與創業的門檻。在長者照顧方面，柯志恩提出將敬老卡額度由現行的每月600點提高至1000點，並擴大使用範圍；同時推動失智檢測、智慧手環及遠端醫療等措施，讓長輩能及早發現失智徵兆，也讓不在身邊的子女能透過智慧手環，隨時掌握長輩狀況。柯志恩表示，從托育、青年居住到長者照顧，她推出的所有政策，就是希望建立一個讓不同世代都能安心生活的城市。