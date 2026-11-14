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今年確診破5400例 疫苗疑慮成破口

專家痛批「極度丟臉」

拜接種疫苗普及所賜，美國自2000年起便維持了長達四分之一世紀的「無麻疹國家」地位，但這項公衛里程碑如今已正式宣告終結。據《華爾街日報》與《CNN》報導披露，向泛美衛生組織（PAHO）署長提交報告的獨立專家委員會已正式認定，由於境內疫情持續蔓延，美國不再符合無麻疹國家的資格。《CNN》報導指出，儘管近年來美國疫苗接種率持續滑落、確診病例激增，讓外界對這項決定早有心理準備，但失去麻疹根除地位無疑仍是美國公共衛生政策上的一大汙點。根據國際委員會的判定標準，若同一株麻疹病毒在單一國家內持續人傳人達一年以上，該疾病即被視為「地方性流行」。科學家透過比對患者體內病毒的基因序列，能精準追蹤傳播鏈。猶他州公共衛生實驗室今年8月發布的研究顯示，同一株麻疹病毒已在該州境內傳播超過一年，佔當地病例逾95％，病毒從猶他州西南部一路擴散至中部，在2025年6月至2026年6月間釀成超過600起病例。此外，南卡羅來納州、賓州、威斯康辛州及紐約州等地也均出現持續性群聚感染。加拿大病毒學家穆森（Angela Rassmussen）直言，委員會要做出這個決定並不難，「單憑猶他州的數據就足以定案」。過去兩年來，美國的麻疹確診數、住院人數與死亡案例屢創新高；與此同時，包括總統川普（Donald Trump）在內的部分川普政府成員，卻屢屢對疫苗的安全性與有效性提出質疑。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，今年全美已通報超過5400起麻疹病例，創下1991年以來的最高紀錄。其中多數與今年爆發的43起新群聚有關，另有超過1000例延續自去年的疫情。數據顯示，今年幾乎所有確診者皆未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；約每9名患者中就有1人需住院治療，各州通報的死亡人數已達至少10人。前CDC國家免疫與呼吸系統疾病中心主任達斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）感嘆，失去無麻疹國家地位暴露出美國公衛防疫體系的裂痕，意味著國家在應對傳染病與非傳染病挑戰時的防禦力已大不如前。麻疹是已知傳染力最強的病毒之一，一名患者平均可傳染給12至18人，且病毒可透過空氣傳播，在患者離開房間後仍能懸浮於空氣中長達數小時。接種兩劑MMR疫苗可將暴露後的染病風險大幅降低97％；2000年以後，美國雖偶有境外移入病例，但過去憑藉高接種率築起的群體免疫屏障，疫情多能迅速平息。然而在2025與2026年，病毒在大量未接種疫苗的家庭與社區中找到了溫床。紐約哥倫比亞大學傳染病流行病學家古納瓦德哈納（Nuwan Gunawardhana）痛心表示，美國曾引領全球消滅天花，並耗費數十年將麻疹阻絕於境外，如今卻倒退了一整個世代的公衛進展，這對嬰幼兒、器官移植者及癌症病患等免疫力低下族群構成嚴重威脅。約翰霍普金斯大學教授莫斯（William Moss）警告，麻疹絕非單純發燒出疹的良性感染，它甚至會「抹除人體的免疫記憶」，讓免疫系統忘記過去曾對抗過的病原體，使患者極易遭受肺炎或腹瀉等次發性感染的致命打擊。此外，孕婦染疫可能導致胎兒先天性感染，極少數患者在康復多年後，更可能併發致命的神經系統疾病「亞急性硬化性全腦炎」（SSPE）。德州兒童醫院疫苗開發中心聯合主任霍特茲（Peter Hotez）直言，美國失去無麻疹國地位「極度丟臉」，但他認為更嚴峻的警訊在於「麻疹真的捲土重來了」。他指出，目前病毒在全美普遍存在，接種率卻持續下滑，短期內根本看不到恢復正常的跡象。加拿大去年因跨省疫情延燒而率先失去無麻疹國家地位，如今美國步上後塵，爆發多起大規模疫情的墨西哥也岌岌可危。莫斯指出，在當前公眾對疫苗信任度低落、學校「非醫療因素豁免接種」比例攀升、幼稚園學童疫苗覆蓋率下滑，以及疫苗政策遭削弱的大環境下，美國想要重奪無麻疹國家地位，「絕非一件容易的事」。