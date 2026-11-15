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開放世界還能進化到什麼程度？真實感成最大看點

▲《GTA 6》地圖規模進一步擴大，能否重新定義玩家對自由探索的想像是重要指標。（圖／Rockstar Games提供）

政治不正確還能玩多大？系列招牌特色受關注

▲現代許多影視、ACG作品越來越講求政治正確的背景下，《GTA 6》是否能延續系列過去無所顧忌的設計精神？（圖／Rockstar Games提供）

不只是遊戲上市 更是3A產業的重要指標

▲《GTA 6》上市後能夠獲得巨大成功，能讓遊戲市場重新建立對大型3A作品的信心。（圖／Rockstar Games提供）

等待13年仍有期待 但玩家更在意實際體驗

睽違13年，Rockstar Games 旗下年度大作《俠盜獵車手 6》（GTA 6）將於11月19日正式上市，從首支預告片曝光至今，遊戲始終維持極高討論熱度，究竟這款作品能否再次改寫開放世界遊戲的標準，甚至影響未來3A遊戲的開發方向？台灣實況主6tan、魯蛋接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時，也分享上市前的觀察。兩人分別從產業發展、遊戲真實度及系列特色切入，認為《GTA 6》最值得關注的，已經不只是遊戲本身。談到《GTA 6》最值得期待的地方，兩人都認為，遊戲世界的真實程度將是重要觀察指標，近年開放世界作品不斷推陳出新，《薩爾達傳說：曠野之息》更重新定義玩家對自由探索的想像，但《GTA》系列始終走著不同路線，並非讓玩家什麼都能攀爬、什麼都能互動，而是透過貼近現實的街區、建築及生活細節，營造出具有真實感的社會環境。尤其《GTA 6》地圖規模進一步擴大，玩家也更加期待 Rockstar 能否在龐大的遊戲世界中，維持每個角落的細節品質，從建築物內部、街頭活動，到路人及環境互動，這些看似不起眼的設計，都可能成為新作展現技術實力的關鍵。除了技術表現，遊戲內容的尺度同樣是兩人關注的焦點，《GTA》過去便以犯罪、暴力、情色及諷刺社會議題聞名，但在現今更加重視政治正確的環境下，Rockstar 還能否維持系列一貫的大膽風格，也成為值得觀察的地方。魯蛋也談到遊戲可能出現的同志遊行及 LGBTQ+ 相關內容，認為除了場景呈現之外，更值得關注的是玩家究竟能與這些活動產生多少互動，如果只是單純將活動放在遊戲背景中，與玩家實際能參與的內容仍有差距；反之，若能延續系列過去無所顧忌的設計精神，或許會成為《GTA 6》另一項話題。6tan 則從遊戲產業角度分析，認為《GTA 6》將成為觀察大型3A遊戲商業模式的重要指標，現今遊戲開發環境已經出現不少變化，包括AI輔助開發、獨立遊戲崛起，以及小型團隊透過創意以小博大的案例，讓大型遊戲公司是否還值得投入數年時間、數億美元開發一款作品，成為值得思考的問題。6tan 強調，如果《GTA 6》上市後能夠獲得巨大成功，能讓遊戲市場重新建立對大型3A作品的信心，證明高成本、長時間開發的商業模式依然具有市場價值，但如果這款作品最終未能維持熱度，甚至上市幾個月後就迅速失去討論度，對整個遊戲產業都可能帶來不小衝擊。至於上市前的心情，魯蛋坦言，自己對《GTA 6》的期待相對沒有過去那麼強烈，近年不少歐美遊戲廠商在上市前投入大量宣傳，將作品描繪得相當出色，但實際推出後，玩家評價卻未必符合預期，因此即使《GTA 6》已經公開多支預告片及加長版影片，仍需要等到實際遊玩後，才能判斷遊戲究竟進化到什麼程度。他也以《薩爾達傳說：曠野之息》為例，當時真正遊玩後，才感受到電玩作品原來還能進化到不同層次，相較之下，目前還無法確定《GTA 6》能否帶來同樣驚喜，因此仍抱持期待，但不會過度樂觀。對於等待多年的玩家而言，11月19日或許不只是一次新作上市，更是檢驗 Rockstar 能否再次推動遊戲產業向前的重要時刻。