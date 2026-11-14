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民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（14）晚在新莊舉辦「慧聚繁星」造勢晚會，在表演環節中，不慎遭扮演神將的人員擊中嘴部，導致他的牙齒疑似斷裂、濺血。對此，蘇巧慧稍早透過社群媒體證實，他在唱《粉紅超跑》時不小心弄斷半根牙齒，不過，大家不用擔心，並打趣說「如果我出一個限量版的缺牙水獺媽媽玩偶，會有人想要嗎？」蘇巧慧晚間在新莊舉辦「慧聚繁星 新莊慧贏造勢晚會」活動，包含總統賴清德、前總統蔡英文、高雄市長陳其邁等人出席。不過，蘇巧慧在高唱《粉紅超跑》時，疑似被演神將的人員擊中嘴部，導致牙齒斷裂。對此，蘇巧慧透過社群媒體證實，「喔對，我剛才在唱粉紅超跑時不小心弄斷半根牙齒，所以這幾天可能要戴著口罩，不過沒有大礙，大家不要擔心」。蘇巧慧打趣說，每一顆牙齒都很重要，因此他提出65歲以上長輩的假牙補助，要讓他們更有自信、更健康，「話說回來，如果我出一個限量版的缺牙水獺媽媽玩偶會有人想要嗎？」