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▲現場的議員候選人比照漁港下水前的「擲吉」祈福儀式，站上南洋號撒出永康特產花生糖，不只祝福南洋號一路順風，11月28日一定可以「好事發生」。（圖／立委郭國文提供）

為鼓勵大家返鄉投票，立法委員郭國文與台南市議員們今（14日）公布全新打造的戰車「南洋號」，並邀請到台北市長候選人沈伯洋以影片模式到場，鼓勵大家11月28日一定要站出來投票。參與打造南洋號的台南市議員包括黃肇輝、余柷青、蔡麗青、沈震東、王宣貿、鄭佳欣、議員候選人賴懋慶、呂維胤、台南市議員蔡筱薇團隊、沈家鳳團隊。記者會上，也播放台北市長候選人沈伯洋親自錄影片，以洋流號船長的身分，祝賀「南洋號」一帆風順。沈伯洋表示，洋流真的到台南了，想不到台南會出現自己的「南洋號」，以及南洋流飄帶。郭國文認爲，洋流不只帶來以討論政策為主的選風，「南洋號」戰車，以及限量的南洋流飄帶，不只鼓勵大家乘洋返南，回家投票，更希望透過大家對於洋流的關注，喚起民眾對台南選情的關心，保持戒慎恐懼。同時，沈伯洋也喊話台南的小水滴，11月28日一定要出來投票，對於外漂的小水滴，沈伯洋也鼓勵大家一同乘洋返南，回家投票。最後，現場的議員候選人比照漁港下水前的「擲吉」祈福儀式，站上南洋號撒出永康特產花生糖，不只祝福南洋號一路順風，11月28日一定可以「好事發生」。