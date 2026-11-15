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細節做得太多也有問題？小心反而拖累遊戲體驗

▲《GTA 6》強調自由度與犯罪冒險，若任務必須花費大量時間處理繁瑣操作，反而可能影響遊戲節奏。（圖／Rockstar Games提供）

遊戲自由度與規則矛盾？世界觀合理性也是考驗

▲Rockstar 過去推出的《碧血狂殺 2》，出現不少行為後果與整體世界觀產生落差的情況。（圖／Steam）

政治正確會成為限制？Rockstar應該要更大膽

▲《GTA6》本就主打政治不正確的作品，Rockstar 沒有外界看法的包袱，所以不應該過度在意社會眼光。（圖／Rockstar Games ）

Online及RP玩法能否延續？實況主也擔心社群失控

▲《GTA 6》能否在《GTA 5》累積相當豐富的模組及 RP 社群內容下，帶來更多新的玩法？（圖／Rockstar Games提供）

等待多年不代表一定滿分 實際遊玩才是最後考驗

▲《GTA 6》讓玩家等待13年，真正的考驗或許上市後才正要開始。（圖／Rockstar Games提供）

《俠盜獵車手 6》（GTA 6）11月19日上市，睽違13年的等待讓全球玩家引頸期盼，不過在龐大聲量與高度期待背後，遊戲是否真的能符合玩家想像，也成為上市後的重要考驗。台灣實況主6tan、魯蛋接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，從過往Rockstar作品的經驗出發，點出《GTA 6》上市後可能面臨的隱憂，包括過度追求互動細節導致遊戲體驗拖沓、世界規則與自由度產生矛盾，以及系列招牌的政治不正確特色是否受到限制等。談到《GTA 6》可能面臨的問題，魯蛋認為，遊戲過度追求互動細節，未必一定能帶來更好的遊玩體驗，他以 Rockstar 過去推出的《碧血狂殺 2》為例，作品中設計了大量細緻的互動內容，讓玩家能夠深入融入遊戲世界，但部分操作及細節也可能讓遊戲流程變得相當繁瑣，除非玩家真的非常投入，否則未必能享受這些設計。魯蛋進一步說明，《GTA 6》雖然可以在細節上繼續提升，但畢竟是一款強調自由度與犯罪冒險的作品，如果玩家每進行一項活動，都必須花費大量時間處理繁瑣操作，反而可能影響遊戲節奏。如何在真實感、互動細節及遊玩流暢度之間取得平衡，將是Rockstar必須面對的課題。此外，魯蛋也提到，《碧血狂殺 2》曾出現一些讓玩家感到困惑的規則設計，例如遊戲世界本身允許玩家進行許多暴力及犯罪行為，但如果攻擊路邊的狗，卻可能因此遭到通緝，與整體世界觀產生落差。「明明作品強調高度自由，卻又在某些地方設下難以理解的限制」，魯蛋以玩家角度出發提到，《GTA》系列本來就以自由探索、犯罪及製造混亂為特色，因此《GTA 6》是否能讓遊戲規則與世界觀更加合理，相當值得留意，畢竟玩家期待的不只是能做很多事情，更希望遊戲能讓這些行為自然地融入世界。另一方面，6tan認為，現今遊戲產業對政治正確的重視程度越來越高，反而讓他更加期待 Rockstar 能否在《GTA 6》中延續過去的瘋狂風格。他直言，《GTA》本來就是靠著犯罪、暴力及各種大膽內容建立知名度，如果新作為了迎合現今環境而縮減這些特色，反而可能失去系列原本的魅力。6tan指出，Rockstar 擁有足夠的品牌影響力及市場地位，能夠承擔其他新公司不一定敢嘗試的內容，如果是新成立的遊戲公司推出政治不正確的作品，可能很容易被外界認為只是刻意譁眾取寵，但《GTA》本身就具有這樣的系列傳統，Rockstar 沒有這種包袱，所以不應該過度在意社會眼光。除了單人遊戲體驗，兩人也談到未來《GTA 6》線上模式及實況主社群玩法的發展，回顧《GTA 5》早期Online模式，6tan表示，當時連線品質及可進行的活動都相對有限，想要和觀眾一起遊玩就已經有一定門檻，更重要的是，《GTA》本身就是一款自由度很高的遊戲，如果開放陌生玩家隨意加入，可能出現各種惡意干擾，甚至直接破壞其他玩家的遊戲體驗。至於魯蛋則比較期待RP（角色扮演）玩法能否進一步進化，《GTA 5》目前已經累積相當豐富的模組及 RP 社群內容，因此《GTA 6》是否能帶來新的玩法，讓實況主及觀眾有更多互動空間，也是值得關注的方向。不過，兩人目前都還沒有確定的實況企劃，仍需要等到遊戲上市及線上模式逐漸成熟後，才能判斷是否有足夠的新內容值得投入。對於《GTA 6》上市前的期待，魯蛋坦言，自己現在的心情相對麻木，近年不少遊戲在上市前都擁有龐大宣傳聲量，實際推出後卻未必能獲得相同程度的好評，因此不會只憑預告片就對新作抱持過高期待。他認為，遊戲真正的魅力仍必須透過實際操作才能感受，光是觀看實況或YouTube影片，未必能理解完整的遊玩體驗。《GTA 6》目前看起來確實延續了系列既有特色，但究竟能不能像過去部分經典作品一樣，讓玩家感受到電玩體驗再次進化，仍有待上市後驗證。對於等待13年的玩家來說，真正的考驗或許才正要開始。