但七局下來自統一獅的年輕捕手張翔，上演一次「超級雷射肩」，阻殺掉曾單季跑出40次盜壘的韓國巨砲金倒永。

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金倒永曾單季跑出40盜 卻被張翔阻殺出局

張翔本季阻殺率高達7成5 亞冠賽再現神級臂力

今年在林岱安離隊後扛下2號捕手重任，整季以捕手身分出賽40場，對手20次盜壘嘗試中，張翔抓到多達15次，阻殺率為驚人的7成5

中華隊今（14）日亞冠賽台韓大戰雖然以4：6不敵韓國，無緣晉級冠軍賽，張翔本季在中職出賽41場、阻殺率高達7成5，如今又在東京巨蛋展現自己傲人臂力。中華隊、韓國本場合力扛出6轟，全壘打滿天飛，中華隊最終2分差吞敗，但比賽中也有不少上壘後戰術進行，包含第七局下無人出局，韓國巨砲金倒永從陳睦衡手中敲出反方向安打上壘後，就發動盜壘、企圖製造得點圈有人壓力。但他挑戰的是擁有現今全中職最強雷射肩的統一獅捕手張翔，一次快速傳球畫出完美弧線，將曾在韓職跑出40次盜壘的金倒永阻殺。金倒永起身後發現遭觸殺、也感到不可思議，韓國主帥經確認後也比出叉叉，確定不執行挑戰。現年23歲的張翔是統一獅2021年第2輪選進的大物捕手，聲聲以臂力見長，，如今在與金倒永對決中，再度展現強勁臂力阻殺成功，也幫助中華隊化解危機。