晶片巨頭輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳因桃色風暴辭去執行長一職後，矽谷科技圈迅速集結發起「與黃仁勳同在」（Stand with Jensen）連署活動，強烈要求他重返執掌大位。截至台灣時間14日晚間9時，連署人數已突破8.6萬人，且仍在持續增加中。其中特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）更以「股東」身分名列連署名單首位，成為這波聲援浪潮中最具指標性的重量級人物。
這項連署由輝達內部員工以「33年值得一個交代」為題發起，呼籲董事會在相關調查結果尚未明朗前，切勿草率讓黃仁勳去職。連署網站同時發布致董事會的公開信，提出三項具體訴求，認為應恢復黃仁勳執行長的職務，確保獨立調查並給予黃仁勳公平的申辯機會，且過程中應及時作出公開說明。
公開信強調，目前並無足夠證據可以證明風波中心的那名女性是間諜，「僅憑懷疑或人際關係，不足以成為終結黃仁勳領導任期的依據」。網站也註明，該公開信獨立於輝達與黃仁勳之外，未獲得任何一方背書，連署者身分均為自行填報。
根據網站統計，在超過8.6萬名連署參與者中，有逾4700名為輝達現任員工，還有800多人為輝達前任員工，約有4.6萬人為輝達股東，其餘則為外部支持者。除了馬斯克之外，名單還包括輝達資深總監普拉布（Roopa Prabhu）、知名創投家安德森（Marc Andreessen）、字節跳動創辦人張一鳴，以及新創加速器 Y Combinator 執行長陳嘉興（Garry Tan）等科技界大咖。
觸動矽谷「創辦人文化」敏感神經
黃仁勳的下台，精準觸動了矽谷對於「創辦人文化」最敏感的神經。知名創業家拉維坎特（Naval Ravikant）在X上引用科技史上兩大著名案例，蘋果（Apple）當年逐出賈伯斯（Steve Jobs）以及Uber逼退共同創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick），質疑說「難道我們還沒學到教訓，創辦人是不能隨便被取代的嗎？」馬斯克隨即在貼文下方回覆「所言甚是」（True words），立場不言而喻。
目前輝達董事會已啟動執行長遴選程序，將同時考量內部與外部人選，過渡期間由財務長克雷斯（Colette Kress）擔任代理執行長；董事會亦任命前新思科技（Synopsys）執行長、現任輝達董事瓊斯（Harvey Jones）出任公司首任董事長。持有輝達約3.61%股份的黃仁勳，也已同步退出董事會。
矽谷的連署聲浪究竟能否實質扭轉輝達董事會的決定，目前仍難以斷言。但可以確定的是，這場風波已將「創辦人能否被取代」這道科技史上的經典難題，重新推上AI時代的風口浪尖。
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公開信強調，目前並無足夠證據可以證明風波中心的那名女性是間諜，「僅憑懷疑或人際關係，不足以成為終結黃仁勳領導任期的依據」。網站也註明，該公開信獨立於輝達與黃仁勳之外，未獲得任何一方背書，連署者身分均為自行填報。
根據網站統計，在超過8.6萬名連署參與者中，有逾4700名為輝達現任員工，還有800多人為輝達前任員工，約有4.6萬人為輝達股東，其餘則為外部支持者。除了馬斯克之外，名單還包括輝達資深總監普拉布（Roopa Prabhu）、知名創投家安德森（Marc Andreessen）、字節跳動創辦人張一鳴，以及新創加速器 Y Combinator 執行長陳嘉興（Garry Tan）等科技界大咖。
觸動矽谷「創辦人文化」敏感神經
黃仁勳的下台，精準觸動了矽谷對於「創辦人文化」最敏感的神經。知名創業家拉維坎特（Naval Ravikant）在X上引用科技史上兩大著名案例，蘋果（Apple）當年逐出賈伯斯（Steve Jobs）以及Uber逼退共同創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick），質疑說「難道我們還沒學到教訓，創辦人是不能隨便被取代的嗎？」馬斯克隨即在貼文下方回覆「所言甚是」（True words），立場不言而喻。
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