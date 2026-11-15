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憑藉神曲〈江南Style〉紅遍全球的「江南大叔」PSY，日前因為違法代領藥物被開罰500萬韓幣（約台幣11萬），而他陷入爭議後最新近照曝光，只見過去一直都圓嘟嘟的他，現在身材不僅消瘦下來，就連臉都乾扁下來，讓許多網友看到直呼：「這真的是PSY嗎？」韓國前主播秦良惠近日公開與PSY的合照，只見過去一直以圓潤身材見人的他，現在不僅身材消瘦不少，連臉部線條都瘦出來了，下巴輪廓更是銳利，跟過去大家所知道的PSY完全是判若兩人。值得一提的是，因為PSY一直都是胖胖的，只要他為了準備演唱會刻意瘦身，反而會被粉絲要求多吃一點，以免「自我管理失敗」，沒想到在大家看不到的日子裡，PSY又悄悄的消瘦了一圈，讓人相當好奇他接下來會給粉絲帶來什麼驚喜。事實上，PSY近期才被揭露在沒有經過診斷的狀況下，要求經紀人等第三人代為領藥，因此被以違反《醫療法》起訴，而他本人承認領藥過程有缺失，為此公開道歉，經過調查後，他被處以500萬韓元罰金，約台幣11萬元。