我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市大岡山區市議員候選人蔡秉璁積極衝刺選情，今(14)日邀請在社群上被封為「馬克杯戰神」的陸委會副主委梁文傑陪同進行車隊掃街拜票。儘管掃街期間遇上降雨，兩人仍淋雨堅持走完既定行程，沿途向鄉親揮手致意，展現全力爭取支持的決心。蔡秉璁感謝台大學長梁文傑的南下相挺。他表示，梁文傑不僅自學生時代便投身社運與公共事務，在陸委會更堅定捍衛台灣主權，拿起馬克杯便金句連發，是支持者眼中的「戰神」。此次學長在繁忙之際專程前來助陣，也象徵著公共服務理念的世代傳承，讓自己更加有信心。蔡秉璁回想到過去梁文傑擔任台北市議員時，自己在台北擔任立法院助理，選舉期間騎著摩托車跟著梁文傑大街小巷車掃，如今梁文傑來陪同自己車掃，更感受到前輩經驗傳承、市民託付的重要性。梁文傑指出，自己已經不是第一次下來幫蔡秉璁站台，蔡秉璁過去在前市長陳菊、內政部長劉世芳以及立委邱志偉身邊都歷經嚴格的幕僚與政務訓練，具備清晰的邏輯，與紮實的行政歷練，他相信蔡秉璁未來進入議會，將會是大岡山地區稱職的市議員。面對突如其來的雨勢，車掃團隊並未停下腳步，梁文傑與蔡秉璁站在宣傳車上冒雨前行，沿路仍有許多熱情民眾在騎樓下或撐傘揮手回應、比出加油手勢。蔡秉璁強調，風雨無阻正是他投入公共服務與為民喉舌的態度，期盼將過去在中央與地方累積的完整歷練帶回家鄉，為大岡山的建設與發展貢獻心力。