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民進黨新北市長候選人蘇巧慧的造勢活動「慧聚繁星」在今（14）日晚間登場，沒想到準備出場演唱《粉紅超跑》時，疑似被神將的手擊中嘴部，當場濺血、牙齒斷裂，但她仍忍著痛把整首歌唱完。對此，民俗專家廖大乙接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，這是「見紅大吉」，在幫忙擋煞，趁勢壓制沒有必要發生的事情。慧聚繁星新莊慧贏造勢晚會在新莊舉辦，總統賴清德、前總統蔡英文、高雄市長陳其邁等人都出席。蘇巧慧也精心安排各個活動環節，並安排自己唱《粉紅超跑》。由於該歌曲有安排神將等團隊一起演出，但才要走出場，卻疑似被神將的手揮到，麥克風清楚收到「砰」的一聲。沒想到蘇巧慧出現在螢幕前時，已經是滿口鮮血，門牙斷了半根，仍不忘開玩笑說，每顆牙都很重要，因此她提出65歲以上長輩假牙補助。「話說回來，如果出一個限量版的缺牙水獺媽媽玩偶有人會想要嗎？」面對突如其來的意外，蘇巧慧看得很開，認為是見紅好兆頭。廖大乙也解釋，通常這代表是有口舌是非，神明在幫忙擋煞，趁勢壓制一些不必要發生的事情。所以從好的方面來看，就是「見紅大吉」。現在距離投票剩下10幾天，切記要盡量防止口舌是非；大家平心靜氣，選一個對你有幫助的好候選人！