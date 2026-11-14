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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（14）日晚間於日本東京巨蛋上演攸關決賽門票的台韓大戰。前兩戰皆吞敗的韓國隊在5局上原本3：0的領先優勢遭中華隊連轟兩發全壘打瞬間追平，所幸韓國看板球星金倒永在5局下挺身而出，從中華隊投手陳睦衡手中轟出飛行距離達120公尺的右中外野大號陽春砲，一舉要回4：3領先。這發價值連城的全壘打不僅讓金倒永擺脫前10打數僅1安打的嚴重低潮，還幫助韓國隊最終以6：4贏球晉級，韓國媒體激動狂讚：「超級巨星果然不一樣！」本場比賽對韓國隊而言背負著非贏不可的壓力。韓國在12日首戰以7：8惜敗澳洲、13日再以5：9不敵日本，但只要今晚擊敗中華隊，韓、台、澳三隊將同為1勝2敗，韓國便能憑藉預賽對戰優質率（TQB）優勢力壓群雄，搶下15日與日本爭奪冠軍的決賽門票。韓國隊在3局下率先發動攻勢，靠著朴在賢的陽春砲先馳得點，隨後在滿壘局面下由金揮執與安宰錫接連敲出左外野適時安打，取得3：0領先；先發投手李盧雲前4局也展現十足壓制力，完全封鎖中華隊打線。不料戰局在5局上風雲變色，中華隊展現韌性展開絕地反攻，1出局後曾聖安從李路雲手中掃出飛行距離115公尺的右外野陽春砲打破鴨蛋；隨後張翔選到保送，2出局一壘有人時，張仁瑋再補上一發110公尺的左外野兩分砲，中華隊單局雙響砲一舉將比數扳成3：3平手。眼看辛辛苦苦建立的3分優勢化為烏有，韓國隊陣中最受矚目的強打金倒永在5局下成為救世主。在此打席之前，金倒永本屆賽會前3戰合計10打數僅敲出1支安打、苦吞5次三振，慘澹表現一度遭韓國網友狠批「這也能算國手嗎？」。然而在球隊最需要分數的關鍵時刻，金倒永鎖定中華隊投手陳睦衡的第3球猛力一揮，掃出右中外野方向120公尺的特大號陽春全壘打，幫助韓國隊在5局打完以4：3再度取得領先。賽後韓國媒體《Xportsnews》以「從10打數1安打5三振的大恥辱到3：3平手時的千金陽春砲！超級巨星果然不一樣」為題盛讚金倒永的表現，直言他在球隊陷入僵局與個人低潮的雙重壓力下用一發全壘打拯救了韓國棒球，也讓韓國隊再度看見晉級決賽的曙光。