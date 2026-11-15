2026年ATP年終總決賽將於11月15日至22日在義大利杜林登場，世界球王茲維列夫（Alexander Zverev）尋求生涯第3冠，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則要挑戰首度封王。辛納（Jannik Sinner）因傷缺席，讓本屆冠軍爭奪更添變數，以下整理分組、賽制、賽程、獎金及台灣轉播資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
ATP年終總決賽在哪裡舉行？

本屆賽事在義大利杜林的阿爾卑斯旅行社體育館（Inalpi Arena）進行，場地為室內硬地。單、雙打各有8席參賽資格，先分成兩組進行單循環賽，各組前兩名晉級4強。單打小組若出現戰績相同，將依參賽場次、直接交手、盤數勝率及局數勝率等條件決定排名。因此，即使吞下1敗仍可能晉級，每一盤、甚至每一局都可能影響4強資格。

2026年ATP年終總決賽單打分組

組別 種子 球員
約翰・馬克安諾組 1 茲維列夫（Alexander Zverev）
  3 謝爾頓（Ben Shelton）
  6 費爾斯（Arthur Fils）
  8 霍達（Rafael Jodar）
伊凡・藍道組 2 艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）
  4 梅德維夫（Daniil Medvedev）
  5 科博利（Flavio Cobolli）
  7 提亞弗（Frances Tiafoe）
茲維列夫曾於2018、2021年兩度奪冠，梅德維夫則是2020年冠軍；艾卡拉茲去年首度闖進決賽，本屆要尋求生涯第一座年終賽金盃。科博利、費爾斯、提亞弗與霍達都是賽會初體驗。

▲西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）去年闖進年終總決賽冠軍戰，今年要尋求生涯首度封王。（圖／路透／達志影像）
▲西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）去年闖進年終總決賽冠軍戰，今年要尋求生涯首度封王。（圖／路透／達志影像）
小組賽前兩日焦點賽程

以下均為台灣時間，晚場比賽因時差落在隔日凌晨：

台灣時間 賽程
11月15日晚上9時 茲維列夫 vs. 霍達
11月16日凌晨3時30分 謝爾頓 vs. 費爾斯
11月16日晚上9時 艾卡拉茲 vs. 提亞弗
11月17日凌晨3時30分 梅德維夫 vs. 科博利
官方將依小組賽進度公布後續每日對戰順序。小組賽於11月15日至20日進行，21日展開準決賽，單打冠軍戰則於台灣時間23日凌晨1時登場。

淘汰賽完整時間

階段 義大利時間 台灣時間
單打準決賽一 11月21日下午2時30分 11月21日晚上9時30分
單打準決賽二 11月21日晚上8時30分 11月22日凌晨3時30分
雙打決賽 11月22日下午3時 11月22日晚上10時
單打決賽 11月22日下午6時 11月23日凌晨1時
全勝封王能拿多少獎金？

本屆總獎金提高至1575萬美元，單打選手只要參賽並完成3場小組賽，就能獲得33.8萬美元；每贏一場小組賽再進帳40.5萬美元。

項目 獎金
完成3場小組賽 33.8萬美元
每場小組賽勝利 40.5萬美元
準決賽勝利 120.6萬美元
決賽勝利 241.2萬美元
全勝封王總獎金 517.1萬美元（約新台幣1.69億元）
若從小組賽一路5戰全勝封王，累計可獲得517.1萬美元，創下本屆單打最高獎金。

ATP年終總決賽哪裡看？

ATP官方公布，台灣轉播單位為博斯數位，預計透過博斯網球台、博斯運動一台等頻道播出，Hami Video訂戶也可依頻道節目表收看；海外觀眾則可透過ATP官方串流平台Tennis TV觀看。實際播出場次仍以各平台最新節目表為準。

相關新聞
路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...