2026年ATP年終總決賽將於11月15日至22日在義大利杜林登場，世界球王茲維列夫（Alexander Zverev）尋求生涯第3冠，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則要挑戰首度封王。辛納（Jannik Sinner）因傷缺席，讓本屆冠軍爭奪更添變數，以下整理分組、賽制、賽程、獎金及台灣轉播資訊。
ATP年終總決賽在哪裡舉行？
本屆賽事在義大利杜林的阿爾卑斯旅行社體育館（Inalpi Arena）進行，場地為室內硬地。單、雙打各有8席參賽資格，先分成兩組進行單循環賽，各組前兩名晉級4強。單打小組若出現戰績相同，將依參賽場次、直接交手、盤數勝率及局數勝率等條件決定排名。因此，即使吞下1敗仍可能晉級，每一盤、甚至每一局都可能影響4強資格。
2026年ATP年終總決賽單打分組
茲維列夫曾於2018、2021年兩度奪冠，梅德維夫則是2020年冠軍；艾卡拉茲去年首度闖進決賽，本屆要尋求生涯第一座年終賽金盃。科博利、費爾斯、提亞弗與霍達都是賽會初體驗。
小組賽前兩日焦點賽程
以下均為台灣時間，晚場比賽因時差落在隔日凌晨：
官方將依小組賽進度公布後續每日對戰順序。小組賽於11月15日至20日進行，21日展開準決賽，單打冠軍戰則於台灣時間23日凌晨1時登場。
淘汰賽完整時間
全勝封王能拿多少獎金？
本屆總獎金提高至1575萬美元，單打選手只要參賽並完成3場小組賽，就能獲得33.8萬美元；每贏一場小組賽再進帳40.5萬美元。
若從小組賽一路5戰全勝封王，累計可獲得517.1萬美元，創下本屆單打最高獎金。
ATP年終總決賽哪裡看？
ATP官方公布，台灣轉播單位為博斯數位，預計透過博斯網球台、博斯運動一台等頻道播出，Hami Video訂戶也可依頻道節目表收看；海外觀眾則可透過ATP官方串流平台Tennis TV觀看。實際播出場次仍以各平台最新節目表為準。
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本屆賽事在義大利杜林的阿爾卑斯旅行社體育館（Inalpi Arena）進行，場地為室內硬地。單、雙打各有8席參賽資格，先分成兩組進行單循環賽，各組前兩名晉級4強。單打小組若出現戰績相同，將依參賽場次、直接交手、盤數勝率及局數勝率等條件決定排名。因此，即使吞下1敗仍可能晉級，每一盤、甚至每一局都可能影響4強資格。
2026年ATP年終總決賽單打分組
|組別
|種子
|球員
|約翰・馬克安諾組
|1
|茲維列夫（Alexander Zverev）
|3
|謝爾頓（Ben Shelton）
|6
|費爾斯（Arthur Fils）
|8
|霍達（Rafael Jodar）
|伊凡・藍道組
|2
|艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）
|4
|梅德維夫（Daniil Medvedev）
|5
|科博利（Flavio Cobolli）
|7
|提亞弗（Frances Tiafoe）
以下均為台灣時間，晚場比賽因時差落在隔日凌晨：
|台灣時間
|賽程
|11月15日晚上9時
|茲維列夫 vs. 霍達
|11月16日凌晨3時30分
|謝爾頓 vs. 費爾斯
|11月16日晚上9時
|艾卡拉茲 vs. 提亞弗
|11月17日凌晨3時30分
|梅德維夫 vs. 科博利
淘汰賽完整時間
|階段
|義大利時間
|台灣時間
|單打準決賽一
|11月21日下午2時30分
|11月21日晚上9時30分
|單打準決賽二
|11月21日晚上8時30分
|11月22日凌晨3時30分
|雙打決賽
|11月22日下午3時
|11月22日晚上10時
|單打決賽
|11月22日下午6時
|11月23日凌晨1時
本屆總獎金提高至1575萬美元，單打選手只要參賽並完成3場小組賽，就能獲得33.8萬美元；每贏一場小組賽再進帳40.5萬美元。
|項目
|獎金
|完成3場小組賽
|33.8萬美元
|每場小組賽勝利
|40.5萬美元
|準決賽勝利
|120.6萬美元
|決賽勝利
|241.2萬美元
|全勝封王總獎金
|517.1萬美元（約新台幣1.69億元）
ATP年終總決賽哪裡看？
ATP官方公布，台灣轉播單位為博斯數位，預計透過博斯網球台、博斯運動一台等頻道播出，Hami Video訂戶也可依頻道節目表收看；海外觀眾則可透過ATP官方串流平台Tennis TV觀看。實際播出場次仍以各平台最新節目表為準。