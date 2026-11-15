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組別 種子 球員 約翰・馬克安諾組 1 茲維列夫（Alexander Zverev） 3 謝爾頓（Ben Shelton） 6 費爾斯（Arthur Fils） 8 霍達（Rafael Jodar） 伊凡・藍道組 2 艾卡拉茲（Carlos Alcaraz） 4 梅德維夫（Daniil Medvedev） 5 科博利（Flavio Cobolli） 7 提亞弗（Frances Tiafoe）

▲西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）去年闖進年終總決賽冠軍戰，今年要尋求生涯首度封王。（圖／路透／達志影像）

台灣時間 賽程 11月15日晚上9時 茲維列夫 vs. 霍達 11月16日凌晨3時30分 謝爾頓 vs. 費爾斯 11月16日晚上9時 艾卡拉茲 vs. 提亞弗 11月17日凌晨3時30分 梅德維夫 vs. 科博利

階段 義大利時間 台灣時間 單打準決賽一 11月21日下午2時30分 11月21日晚上9時30分 單打準決賽二 11月21日晚上8時30分 11月22日凌晨3時30分 雙打決賽 11月22日下午3時 11月22日晚上10時 單打決賽 11月22日下午6時 11月23日凌晨1時

項目 獎金 完成3場小組賽 33.8萬美元 每場小組賽勝利 40.5萬美元 準決賽勝利 120.6萬美元 決賽勝利 241.2萬美元 全勝封王總獎金 517.1萬美元（約新台幣1.69億元）

2026年ATP年終總決賽將於11月15日至22日在義大利杜林登場，世界球王茲維列夫（Alexander Zverev）尋求生涯第3冠，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則要挑戰首度封王。辛納（Jannik Sinner）因傷缺席，讓本屆冠軍爭奪更添變數，以下整理分組、賽制、賽程、獎金及台灣轉播資訊。本屆賽事在義大利杜林的阿爾卑斯旅行社體育館（Inalpi Arena）進行，場地為室內硬地。單、雙打各有8席參賽資格，先分成兩組進行單循環賽，各組前兩名晉級4強。單打小組若出現戰績相同，將依參賽場次、直接交手、盤數勝率及局數勝率等條件決定排名。因此，即使吞下1敗仍可能晉級，每一盤、甚至每一局都可能影響4強資格。茲維列夫曾於2018、2021年兩度奪冠，梅德維夫則是2020年冠軍；艾卡拉茲去年首度闖進決賽，本屆要尋求生涯第一座年終賽金盃。科博利、費爾斯、提亞弗與霍達都是賽會初體驗。以下均為台灣時間，晚場比賽因時差落在隔日凌晨：官方將依小組賽進度公布後續每日對戰順序。小組賽於11月15日至20日進行，21日展開準決賽，單打冠軍戰則於台灣時間23日凌晨1時登場。本屆總獎金提高至1575萬美元，單打選手只要參賽並完成3場小組賽，就能獲得33.8萬美元；每贏一場小組賽再進帳40.5萬美元。若從小組賽一路5戰全勝封王，累計可獲得517.1萬美元，創下本屆單打最高獎金。ATP官方公布，台灣轉播單位為博斯數位，預計透過博斯網球台、博斯運動一台等頻道播出，Hami Video訂戶也可依頻道節目表收看；海外觀眾則可透過ATP官方串流平台Tennis TV觀看。實際播出場次仍以各平台最新節目表為準。