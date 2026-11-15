我是廣告 請繼續往下閱讀

▲頭號種子茲維列夫曾兩度在年終賽封王，本季累積53勝且二發穩定度大增，分組籤運也較為有利。（圖／路透／達志影像）

▲2020年年終賽冠軍梅德維夫（Daniil Medvedev）擅長室內防守反擊，將與艾卡拉茲同組廝殺成為左右戰局的頭號攪局者。（圖／美聯社／達志影像）

球員 優勢 隱憂 爭冠評價 艾卡拉茲 近期3站奪冠、打法最全面 分組較硬、體能消耗可能較大 最大熱門 茲維列夫 兩度封王、發球與室內適性佳 遭遇高壓時進攻偶有保守 最大對手 梅德維夫 前冠軍、擅長室內防守反擊 進攻主動性不及前兩人 頭號黑馬 謝爾頓 發球上限高、能快速帶走比賽 接發與多拍穩定性不足 爆冷人選

2026年ATP年終總決賽（Nitto ATP Finals）在義大利杜林正式點燃戰火！本屆賽事不僅象徵網壇一整季的終極加冕，全勝封王的單打王者更可獨得高達517.1萬美元（約合新台幣1.69億元）的驚人天價獎金。隨著地主球王辛納（Jannik Sinner）因傷遺憾退賽，杜林的爭冠格局瞬間演變為雙雄鼎立，由本季橫掃法網、美網兩座大滿貫的頭號種子茲維列夫（Alexander Zverev），正面迎戰傷癒復出後連奪3冠、近況火燙到發紫的西班牙天才艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。若單純檢視年終總決賽的歷史履歷與場地適應力，德國名將茲維列夫曾於2018年與2021年兩度捧起年終賽金盃，其毀滅性的一發、銅牆鐵壁般的雙手反拍以及深厚的底線防守功力，在完全不受風勢與陽光干擾的室內快速硬地上威力將成倍放大。更重要的是，茲維列夫今年迎來了職業生涯大滿貫突破年，先後強勢摘下法網與美網雙料大滿貫冠軍（美網決賽力克謝爾頓時，已累積領跑全巡迴賽的53場勝利）。過去最常在關鍵分拖垮他的「二發雙誤罩門」，本季穩定度獲得顯著進化，大幅降低了在高張力決勝盤突然崩盤的風險。在分組籤表方面，茲維列夫同樣佔盡上風。同組對手謝爾頓（Ben Shelton）與法國新星費爾斯（Arthur Fils）雖擁有暴力正拍與重砲發球，但兩人的接發球細膩度與多拍來回穩定性仍有明顯起伏；另一位西班牙小將霍達（Rafael Jódar）則是生涯首度踏上年終賽舞台。茲維列夫手握經驗與簽運，艾卡拉茲則是帶著全網壇最無解的進攻火力空降杜林。從手腕傷勢康復歸隊後，艾卡拉茲彷彿開啟無敵模式，接連在東京公開賽、維也納公開賽以及巴黎大師賽一路橫掃封王，將本季戰績推升至恐怖的，過去略顯生疏的室內硬地適應問題已宣告徹底克服。艾卡拉茲既能用暴力正拍主動撕裂防線，又能隨時祭出神鬼莫測的網前放小球、隨球上網以及突如其來的節奏加速，徹底打亂對手的站位節奏。由於年終賽採取節奏極快的，且賽程緊密幾乎沒有喘息調整空間，艾卡拉茲這種能在盤中瞬間切換戰術的臨場應變能力，遠比單純依賴發球吃飯的球員更具威脅。不過，艾卡拉茲所在的「藍道組」堪稱本屆死亡之組。2020年賽會冠軍梅德維夫（Daniil Medvedev）最擅長利用極致深遠的站位化解強力重砲；義大利地主新星科博利（Flavio Cobolli）在辛納退賽後將獨享全場狂熱主場觀眾應援；美國好手提亞弗（Frances Tiafoe）則具備在快速球場隨時爆發爆冷的基因。在兩大奪冠熱門之外，俄羅斯名將梅德維夫仍是全場最不容忽視的第三勢力，他是本屆參賽陣容中，除了茲維列夫之外唯一曾舉起過年終賽冠軍獎盃的單打好手，其獨特的無旋轉平擊球與防守反擊，在室內硬地向來令所有對手頭疼。至於美國重砲謝爾頓則是全場上限最高的攪局者，但要在年終賽連續扳倒世界前八的頂尖高手，僅靠左手發球遠遠不夠，反拍相持與關鍵分處理將決定他的天花板。綜合近期狀態、技術武器庫完整度以及三盤兩勝賽制特性，東京、維也納與巴黎三座連冠已充分證明他的室內硬地戰力正處巔峰；但若從小組出線難度與低爆冷風險評估，茲維列夫的晉級之路顯然更為平坦。最符合邏輯的劇本，正是兩人各自以分組龍頭姿態會師最終決賽。