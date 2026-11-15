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▲傅娟（上排右）曾當過里長，現在淡出圈子，專心打理三位女兒的演藝事業。（圖／歐陽妮妮IG@niniouyang）

九合一選舉即將在11月28日舉行，許多藝人大膽表態成為討論話題，然而藝能界其實也有不少人從政，像是歐陽龍夫妻檔，許多人不知道，除了歐陽龍之外，其妻子傅娟也曾連任過2屆里長，1995年歐陽龍在節目上單膝下跪向傅娟求婚，30年前的畫面重新被翻出，在社群平台上受到討論，而傅娟當年留著俐落短髮，纖瘦身材讓人直呼是女神等級。傅娟1984年出演電影《玉卿嫂》廣為人知，接連演了幾部電視劇，《神鵰俠侶》、《情濃半生緣》、最後一部戲是花系列的《青蓮花》。她與歐陽龍愛情長跑11年，1995年歐陽龍在張小燕和庾澄慶的節目《超級星期天》中向她求婚。有趣的是，當時庾澄慶問傅娟：「會不會有好消息？」傅娟說：「他沒有跪啊。」歐陽龍馬上被拱單膝下跪，結果他完全不知道該怎麼做，竟然拿著花「蹲下」，張小燕傻眼，即便穿著窄裙還是忍不住跪給他看。同一年傅娟和歐陽龍舉辦婚禮，當時傅娟已經懷孕6個月，隔年就生下歐陽妮妮，從小在台北市大安區長大的傅娟，就學時期一路就讀私校，結婚生子後她參與里長選舉回饋社會，1998年當選大安區德安里的里長，帶領社區義工服務里民，還曾主持廣播節目《傅里長馬上辦》服務里民。後來夫妻倆上吳宗憲的節目聊起政治，歐陽龍認為政治人物是「公僕」，既然是僕人要以服務為主，他會用「理直氣不壯」的態度問政，對事不對人，傅娟也說，看丈夫在這條路上獲得成就感，也非常替他高興並且支持。歐陽龍曾連任四屆台北市議員，2018年九合一大選中落選，結束長達16年的市議員生涯，目前擔任王月蘭慈善基金會執行長與中國國民黨中央評議委員，重心逐漸轉往家庭，本月12日也是他的66歲生日，而傅娟則專心打理三位女兒的演藝事業。