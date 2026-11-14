還評價韓國啦啦隊舞蹈很精彩，台灣啦啦隊動作則是「俏皮又可愛」，讓東京巨蛋球迷陷入狂熱。

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台韓啦啦隊同場競逐 日媒專文報導

人氣堪比頂級偶像 日媒大讚台韓啦啦隊

中華隊亞冠賽本次派出卡洛琳、一七、恬魚、若潼、佩霓、瑄6位女孩

亞冠賽今（14）日預賽最終戰，上演晉級關鍵場次台韓大戰，中華隊、韓國場內激戰、場外兩邊應援團啦啦隊女孩也爭芳鬥豔，日媒《體育報知》現場記者專文報導，稱讚台韓兩國啦啦隊，為比賽增添熱烈氣氛，東京巨蛋本次內野看台設置特別舞台，就是為了讓中華隊、韓國有機會展現聞名於世的啦啦隊，本場兩隊交鋒，場外嬌點也受到日媒關注。《體育報知》就報導，「身著韓國隊隊服、短褲的啦啦隊員們，在球隊進攻時獻上精彩的舞蹈。」另外報導中也特別提及中華隊啦啦隊，「台灣啦啦隊員則換上與球員同款的隊服，伴隨著現場音樂翩翩起舞，動作俏皮可愛，兩支啦啦隊讓聚集在東京巨蛋的球迷陷入狂熱。」報導最後還以「人氣堪比頂級偶像的精銳團隊」來形容台韓兩國啦啦隊，稱讚他們以華麗舞姿為激烈的比賽增色不少。，搭檔JUICY、York、Matt與Aby組成的應援團，其中身材圓潤的JUICY除了帶動氣氛、也上場跟女孩一起嗨，近日意外成為焦點，讓不少日本球迷大讚，「好有活力！」、「超級靈活的！看起來好歡樂。」