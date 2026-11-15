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洛杉磯道奇隊在休賽期正面臨牛棚戰力流失的危機，根據美國權威體育媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）記者莫爾森（Gabe Smallson）撰文分析，道奇主力後援左投維西亞（Alex Vesia）投身自由市場後備受關注，而他的前東家邁阿密馬林魚隊極可能成為頭號競爭者，並準備開出符合市場預期的合約將他迎回邁阿密。一旦道奇無法順利留人，對本就吃緊的牛棚防線無疑是一記重擊。即將於明年4月年滿31歲的維西亞，自2021年轉戰道奇以來便是牛棚最穩定的核心戰力。本賽季道奇先發輪值遭遇嚴峻傷病潮，包括大谷翔平、格拉斯諾（Tyler Glasnow）與史奈爾（Blake Snell）先後因傷缺陣，導致牛棚負擔劇增，維西亞在此期間一肩扛起吃重任務，全年創下生涯新高的72場出賽，主投58局飆出74次三振、僅32次保送，繳出防禦率2.64的亮眼成績單。隨著維西亞正式成為自由球員，外界評估他的市場身價已水漲船高，平均年薪預計來到710萬美元（約合新台幣2.3億元），有望簽下一份2年總值1420萬美元的複數年合約。報導指出，馬林魚球團正認真評估以同等級的合約規模出手網羅；維西亞在2018年選秀會第17輪正是被馬林魚相中進入職棒，並於2020年在該隊完成大聯盟初登板，如今極有機會重返生涯起點。針對維西亞的未來動向，斯莫爾森在文中直言：「他已經證明自己是道奇投手陣容中不可或缺的關鍵人物。然而，他究竟會繼續留在洛杉磯扮演核心，還是轉投他隊效力，這個休賽期很快就會揭曉答案。」