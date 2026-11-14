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駐日美軍整飭軍紀再度破功！日本沖繩警方今（14）日以酒後駕車涉嫌違反《道路交通法》為由，當場逮捕隸屬於美軍嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）的一名27歲美國空軍上尉。由於那霸市之前發生美軍陸戰隊員涉犯強盜殺人罪遭起訴的重大刑案，駐沖繩美軍目前仍處於綱紀肅正管制期，卻有美軍人員因酒駕遭逮，再度引發當地社會對美軍紀律的強烈質疑。根據《讀賣新聞》報導，沖繩警方表示，這名美軍空軍上尉涉嫌於當地時間14日凌晨3時10分左右，在沖繩市區道路上酒後駕駛自小客車。當時警方正在附近巡邏，發現轎車突然加速行駛，隨即上前攔查並進行盤問。結果實施酒精呼氣測試後，竟測出高達法定標準值約3倍的酒精濃度。據悉，該名空軍上尉在面對警方偵訊時供稱，「我原本以為酒精濃度沒有超標，而且想說離家很近，應該沒問題才開車」。今年10月4日那霸市一位美軍陸戰隊員涉嫌殺害沖繩女子，以強盜殺人罪遭逮捕起訴後，駐沖繩美軍司令部隨即祭出為期約一個月的管制措施，禁止所有駐軍人員在凌晨時段外出。然而，就在禁足期間內，仍發生另一名美軍陸戰隊員於凌晨酒駕被捕的醜聞。為平息民怨，駐沖繩美軍上週不得不宣布，將管制措施延長至12月7日，並明令禁止全體軍人在午夜0時至凌晨5時期間，於基地或自家以外的場所飲酒。不料如今禁令尚未解除，又再度傳出酒駕，違規事件連環爆，引發當地居民不滿。